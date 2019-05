NORGE: KEiiNO fra venstre: Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Norge bykser på betting: På femte plass

TEL AVIV/OSLO(VG) Norge kjemper mot 25 andre land om førsteplassen i Eurovision Song Contest i Tel Aviv, og bykser på siste betting.

Oppdatert nå nettopp







Torsdag sørget KEiiNOs Tom Hugo Hermansen (40), Alexandra Rotan (22) og Fred Buljo (31) for at Norge gikk videre med i konkurransen – etter at Hermansen bommet på teksten i første refreng.

Etter sin opptreden i finalen lørdag kveld rykket KEiiNO opp fra syvende til femteplass. Så høyt har ikke Norge ligget siden bettingen åpnet for noen uker siden. Det er likevel Nederland som fremdeles er den store favoritten.

Bandet var likevel fornøyd med egen innsats:

– For en opplevelse! Hele salen danset og sang med, og for en jubel! Vi storkoste oss, og vil så gjerne gjøre det igjen, sa Rotan til VG.

VGs anmelder ga derimot KEiiNO terningkast tre. Ikke glem å få med deg kveldens anmeldelser her.

I kveld kjemper Norge mot land som Sverige, Danmark og Russland under lørdagens finale i Tel Aviv. Norge var land nummer 15 ut i kveld. Våre nærmeste nordiske konkurrenter, Danmark og Sverige, kom før Norge, mens Island var syttende land ut.

Tidligere i dag ble i Hviterusslands jury disket fra Eurovision. Årsaken var at jurymedlemmene i et intervju hadde røpet hvem de stemte på under tirsdagens semifinale - noe som ikke er tillatt før hovedfinalen er gjennomført.

les også Hviterusslands jury disket fra Eurovision Song Contest

Femteplass på betting

Nederland har vært favoritter hele uken. De troner øverst på bettingen til Eurovisionworld.com foran Australia og Sveits. Sverige har falt ut av topp tre og ned på en fjerdeplass, mens Norge bykset opp til en syvendeplass etter torsdagens semifinale.

I skrivende stund har KEiiNO gått opp til femteplass, etter sin finalefremføring av «Spirit In The Sky».

Før semifinaleopptredenen lå Norge på 15.plass.

Se kveldens finalister her:

Mulig sikkerhetsbrudd

Under torsdagens semifinale skal to menn ifølge Aftonbladet ha kommet seg forbi sikkerhetsstasjonen rundt Eurovision-arenaen og inn på det høyt sikrede området gjennom en uovervåket nødutgang.

Fikk du med deg? KEiiNO får ikke betalt i Eurovision

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har forsikret deltagere, presse og tilreisende om at sikkerheten på arenaen er av høyest prioritet. EBU bekrefter til VG at de har fått et slikt varsel og hatt en sikkerhetsgjennomgang rundt området over natten.

– Vi satte i gang umiddelbare tiltak for å undersøke saken grundig, og har tatt ytterligere skritt for å øke synligheten av tilstedeværelsen i pressesenteret, skriver EBU i en e-post, og viser til sikkerhetsmannskapene.

De legger til at de har økt sikkerheten i og rundt området.

– EBU går aldri på kompromiss med sikkerhet. Vi har tillit til forsikringene som er gitt oss i dag, sier NRKs delegasjonsleder til VG.

Les mer: Mulig sikkerhetsbrudd under Eurovision

Under første semifinale ble TV-kanalen KAN, som sender Eurovision i Israel, hacket under TV-sendingen. Seerne fikk bilder og videoer av eksplosjoner i flere minutter. TV-kanalen ga terrorgruppen Hamas skylden for hackingen.

Publisert: 18.05.19 kl. 21:59 Oppdatert: 18.05.19 kl. 22:58