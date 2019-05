HOVEDROLLENE: Marion Ravn tar selfie med sine nye motspillere, Øystein Røger, Elisabeth Andreassen, Karoline Krüger, Espen Grjotheim og André Søfteland. Foto: SCENEKVELDER

De sikret seg hovedrollene i «Chess»

Marion Ravn blir kollega med blant andre Karoline Krüger og Elisabeth Andreassen når musikal-klassikeren settes opp i Oslo neste år.

Nå nettopp







Folketeatret kunngjorde nyheten i dag. Marion Ravn (34) skal spille rollen som Svetlana, første gang spilt av skotske Barbara Dickson (71).

– Det er en stor ære, og jeg gleder meg veldig. «Chess» byr på en hitparade av låter, og vi skal virkelig få brukt stemmene våre. Musikalen er veldig krevende sangmessig, med et stort spekter – fra veldig mørkt til veldig lyst, sier Ravn til VG.

Stjernelag

De andre fem hovedrollene, Florence, The Arbiter, Molokov, Freddie og Anatolij, fylles henholdsvis av Karoline Krüger (49), Elisabeth Andreassen (61), Øystein Røger (56), Espen Grjotheim (42) og André Søfteland (39).

– Bettan kjenner jeg godt, vi var mentorer sammen i «X Factor». Og André Søfteland spilte jo hovedrollen i «Les Misérables», så han kjenner jeg derfra, sier Ravn om musikalen hun spilte i for litt over ett år siden.

– De andre møtte jeg i dag, og det er en hyggelig gjeng.

Først egen musikk

«Chess» får premiere på Folketeatret i Oslo 13. februar til neste år. Men den som tror at Ravn legger seg i hardtrening allerede nå, må tro om igjen.

– Nei, først er det egen musikk som står i fokus. Jeg slipper album til høsten og skal på turné. Vi må nok nærmere jul før jeg begynner å øve til «Chess», opplyser hun – før hun raskt legger til:

– Men jeg går jo og synger på låtene allerede. Og jeg fremførte faktisk duetten «I Know Him So Well» med Karoline på lanseringen i dag, forteller hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRAVEL DAME: Marion Ravn har mange jern i ilden. Foto: André Løyning

Ravn trives med travle tider.

– Det er sånn jeg liker å ha det. Når ting begynner å skje, så skjer ofte mye samtidig. Jeg gleder meg til å komme tilbake til musikalscenen, og det er veldig fint å kunne gjør det innimellom mine egne musikkprosjekter.

Nylig slapp 34-åringen den svært personlige låten «Tyv», som fikk terningkast fire i VG.

Om den nye singlen: – En veldig sår låt som jeg lenge følte bare hørte til innenfor husets fire vegger

«Chess», som er skapt av ABBA-stjernene Benny Andersson (72) og Björn Ulvaeus (74), ble første gang satt opp i 1986, på West End i London. Siden har den blitt satt opp verden rundt. Også flere norske teater har satt den opp før, blant annet i denne versjonen i 2006.

VETERANER: Espen Grjotheim, Marion Ravn, Elisabeth Andreassen, André Søfteland og Øystein Røger. Foto: SCENEKVELDER

Publisert: 21.05.19 kl. 21:38