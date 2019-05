SISTE EPISODE: Ender Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) opp som dronning av Westeros, eller går jerntronen til noen andre? Foto: AP

«Game of Thrones» sesong 8 episode 6: Sirkelen er sluttet

Avslutningen på fenomenet «Game of Thrones» har endelig kommet, og skjebnen til Westeros og «jerntronen» er klar. Men ikke alle lar seg begeistre av hvordan serien slutter.

Mindre enn 20 minutter siden







NB: Det bør være unødvendig å påpeke at artikkelen kommer til inneholde spoilere fra «Game of Thrones» sesong 8 episode 6, men du er herved advart. Ikke les videre dersom du ikke ønsker å vite hvordan tv-serien ender.

Det er en underdrivelse å si at siste episode av «Game of Thrones» har vært etterlengtet. Uavhengig av hva du mener om sesongen vi nå legger bak oss, som til tider har blitt møtt med kraftig kritikk og opprør blant fans, er episoden en konklusjon på en av tiårets største globale underholdningsfenomen.

I episode 6 blir de fleste trådene samlet opp. Vi finner ut hvem som vinner jerntronen, hvilke karakterer som overlever, og avslutningen har også, ukarakteristisk nok, et preg av håp.

VGs Tor Martin Bøe, som gir seriens siste sesong samlet terningkast 4, beskriver den endelige avslutningen som en «en slags grei sirkel», men «ikke veldig overraskende eller episk».

Videre kaller han episoden «den eneste logiske og riktige konklusjonen etter en håpløs sesong».

les også Les hele anmeldelse av «Game of Thrones»: Endelig over

VGs film- og TV-journalist og egen «Game of Thrones»-ekspert Ingvill Dybfest Dahl er mer opprørt, og tar i bruk kraftigere skyts.

– Denne finalen er den mest skuffende seriefinalen siden Deadwood bare sluttet i 2006. Å gjøre en så omfattende, konfliktfylt og dyptgående familiesaga til nærmest såpe i siste episode er en fornærmelse mot de foregående episodene – og seerne, mener Dybfest Dahl.

– Jeg kan ikke tro at dette er slutten George R. R. Martin ville ønsket, sier hun.

LEVE ELLER DØ? Skjebnene til Daenerys Targaryen og Jon Snow (Kit Harington) blir avslørt i seriens siste episode. Foto: Helen Sloan / AP

Fra «godkjent» til «fjollete» og «sitcom»

NB: Herunder kommer konkrete spoilere fra siste episode. Ikke les om du ikke vil vite hva som skjer.

I The Guardians anmeldelse blir episoden omtalt som «forhastet», full av «bortkastede muligheter», men står likevel til godkjent.

– Men finalen leverte likevel, omtrent. Den holdt seg til seriens overordnede budskap, – krig, og tragedien ved krig – og etter å ha forurettet en rekke karakterer forrige uke, ble de gjenstående karakterene håndtert mer rettferdig, skriver avisen.

les også Game of Thrones og vredens skyggesider

Washington Posts anmelder går lenger, og kaller episoden «fjollete».

– Daenerys, som en gang var den antatte helten, ender opp med å føles som et plottpoeng å kvitte seg med, i stedet for en sterk og tragisk figur å sørge over, skriver anmelder Alyssa Rosenberg.

Spencer Kornhaber i The Atlantic mener hele episoden føltes som et førsteutkast.

– Dramaet ble omgjort til en sitcom. Ikke en elegant HBO-sitcom, men en billig variant. En pussig tone, anstrengt logikk og emosjonelt tynn, skriver Kornhaber.

Hvem vant?

Etter blodbadet i forrige episode, er det heldigvis langt færre som dør i seriens siste episode. Men det ene dødsfallet vi får se er på ingen måte irrelevant.

Daenerys Targaryens handlinger i forrige episode får ikke uventet konsekvenser. Det er til slutt Jon Snow som får nok av sin tyranniske tante, og dreper henne foran jerntronen, som blir symbolsk smeltet ned av Drogon.

Mens Jon drar tilbake til Nattevakten, er det til slutt Bran Stark som blir, på uventet vis, valgt til Westeros’ konge. Selv om slutten kom overraskende på mange, mener flere, blant annet Vox, at en Stark på tronen (eller fraværet av en trone) er en overbevisende avslutning.

les også 780.000 signerte for å gjøre om siste sesong av «Game of Thrones»

I et intervju med magasinet The New Yorker, som ble publisert like etter episoden, sier skuespiller Emilia Clarke at en seier for Daenerys ville vært «for godt til å være sant».

– Vi visste hele tiden at showet ikke kunne tilfredsstille alle. Alle historiene er for enorme og for komplekse. Og dersom alle blir fornøyd, er det antagelig ganske lunkent. For meg fremstår dette som den eneste måten det kunne ha endt, sier Clarke.

Publisert: 20.05.19 kl. 08:57