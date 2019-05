VENT!: Programleder Triana Iglesias avslører vinnerne av «Paradise Hotel» torsdag kveld - ikke onsdag, slik Nettavisen i utgangspunktet ville ha det til. Foto: Line Møller

Nettavisen avslørte «Paradise Hotel»-vinneren - legger seg flate

Nettavisen - via MSN - var et døgn for tidlig ute med å kåre vinnerne av «Paradise Hotel».

– Vi legger oss helt flate og beklager feilen, sier frontsjef for Nettavisen Livsstil, Lars Wærstad, til VG.

Saken lå ute i fem timer før den ble fjernet.

– Dette beror på en teknisk svikt. Videoen har ikke vært publisert fra vår side, men den har likevel dukket opp i en feed som MSN automatisk har plukket opp og publisert, sier Wærstad, som nå vil utrede videre hva som har skjedd.

TV3 er klar over glippen, men kan lite gjøre.

– Det har skjedd en teknisk svikt i et system kalt Flow Player der saker som skal publiseres legges. Saken har kommet igjennom uten at den er publisert, sier Linda Glomlien i TV3 til VG.

Årets vinnere av «Paradise Hotel» skal egentlig ikke avsløres før i morgen. Nettavisens Lars Wærstad sier at han har fått forsikringer fra MSN om at videoen blir fjernet så fort som mulig.

Da VG sjekket med 22.40-tiden var videoen fjernet fra MSNs hjemmesider.

Publisert: 29.05.19 kl. 23:05 Oppdatert: 29.05.19 kl. 23:27