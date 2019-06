TOK GREP: Adrian Sellevoll forteller til VG at han har lagt den harde festingen bak seg, og at han nå ser frem til å delta i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-klare Adrian Sellevoll: – Jeg så at det begynte å gå skeis

GRUE (VG) Den tidligere «Ex on the beach»-deltageren tok et oppgjør med seg selv. Nå håper han at Farmen kjendis» skal hjelpe ham på riktig vei i livet.

Adrian Sellevoll (21) ble kjendis over natten gjennom sin deltagelse i den første sesongen av «Ex on the beach» i fjor høst. Innspillingen, som fant sted på Mauritius, ble etterfulgt av et drøyt år med knallhard festing og lite søvn.

Sist lørdag ble det klart at 21-åringen nå er klar for «Farmen kjendis». Og da VG møter ham på Gjedtjernet gård i Grue kommune på Finnskogen før innspillingen, legger ikke Sellevoll skjul på at han tror realityprogrammet vil bidra positivt i hans higen etter å starte en helt ny livsstil.

– Festingen har tatt helt overhånd, det har blitt mye alkohol. Jeg drakk hver dag, jeg kjørte på hele dagen, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som mener han for to måneder siden gikk i seg selv og tok grep.

– Jeg bestemte jeg meg for å kutte ned på alt egentlig. Jeg har sluttet med hardfestingen, slik jeg holdt på før. Og nå har jeg laget den beste låten jeg noensinne har laget - en countryrap. Den lagde jeg uten å være påvirket av alkohol eller noe som helst annet, sier han.

– Hva mener du med «noe som helst annet»?

– Det har jo vært mye «greier» da, men jeg har sluttet med alt det der nå. Det viktigste er at jeg har lagt ting på hylla. Når jeg driver et plateselskap er det ikke veldig «handy» å være «der» på et vis.

Etter «Ex on the beach» har realitydeltageren satset på en karriere som artist. På samme tid er han medeier i plateselskapet Nonstop Music.

Ifølge ham selv, var han nødt til å ta grep i livet.

– Det var et veldig bevisst valg jeg tok. Jeg så at det begynte å gå skeis, og lagde blant annet et helvete oppe i Hemsedal nylig. Jeg vet ikke, det passer meg bare ikke lenger. Nå har det gått et drøyt år og jeg har fått festet fra meg. Jeg har ikke bruk for det lenger. Framover kommer jeg til å trappe ned på alt mulig, og jeg kommer ikke til å bli sett ute hver helg lenger. Jeg har nesten sluttet å gå ut.

– Passer det ikke da perfekt med et avbrekk som «Farmen kjendis»?

– Jo, absolutt. Dette blir som en ny start for meg. Det er veldig deilig å være her og slippe giftige folk og ikke minst giftige ting. Jeg tror jeg kommer til å forandre meg mye etter dette. Så jeg gleder meg, innrømmer han.

KLARE TIL DYST: Per Sandberg og Adrian Sellevoll er blant deltagerne i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Sellevoll vil imidlertid ikke si at han er ferdig med krumspring i sosiale lag for godt.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har bare blitt mer bevisst på hva jeg er nødt til å gjøre med meg selv for å nå det jeg har lyst til å oppnå. Det er ikke lett å drive et plateselskap, forteller 21-åringen.

Da VG møtte ham på «Farmen kjendis»-gården kunne han også fortelle at han har fått en byll på baken, som han på ett tidspunkt fryktet kunne være rabies. Bakgrunnen var at han ble bitt av en ape i utlandet.

BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. F Foto: Alex Iversen, TV 2

Det fører til at Sellevoll må tas ut av produksjonen og fraktes til sykehus en av de nærmeste dagene for å operere.

– Jeg må inn til Kongsvinger for å få lokalbedøvelse og slikt. Det tar bare et par timer visstnok. Operasjonen tar en halvtime, tre kvarter tror jeg. Men jeg kommer nok fort tilbake, sier han til VG.

Publisert: 04.06.19 kl. 13:09