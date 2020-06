Gravid Tiril Sjåstad Christiansen ledet sin andre «Farmen kjendis»: – Jeg hadde en røff start

KRAGERØ (VG) «Farmen kjendis»-programlederen (25) får vite barnets kjønn på torsdag. Nå har hun og kjæresten også kjøpt seg hus i Grimstad.

Den femte runden av «Farmen kjendis» er ferdig innspilt. Søndag ledet nemlig gravide Tiril Sjåstad Christiansen sin andre finale, der vinneren til slutt ble kåret.

Programmet sendes ikke på TV før til vinteren, men Christiansen legger ikke skjul på at det har vært en spesiell sesong. Lenge var det usikkert om produksjonen i det hele tatt kunne gjennomføres med tanke på corona-pandemien, men med diverse smitteverntiltak fikk TV 2 og Strix til slutt tillatelsene de trengte.

– Den første uken tenkte vi mye på det. Det var mange regler, møter, rett og slett mye. Men så glemte vi det helt. Vi har blitt vant til Antibac, munnbind, visir og én meter og to meter. Alle har vært utrolig flinke, sier hun til VG når vi møter henne på finaleplassen rett etter at søndagens finale er avsluttet.

– Innspillingen kunne jo ha blitt stoppet. Ting kunne ha skjedd. Men vi gjennomførte, og det er så utrolig deilig å være ferdig.

16. mai i år avslørte programlederen og forloveden Stian Lauritzen (32) at paret venter sitt første barn sammen. Men ifølge henne selv har graviditeten skapt få utfordringer underveis.

– Jeg har «glemt» at jeg er gravid. Jeg lever, som resten av produksjonen, i en boble. Jeg har kjøpt meg hus i Grimstad også, som jeg overtar i morgen (mandag, journ.anm.). Så jeg tror at når jeg våkner i morgen og drar dit, så kommer jeg til å tenke «Herregud, hva er det jeg har drevet med de siste seks ukene», sier hun med et smil.

BLIR FORELDRE: Stian Lauritzen og Tiril Sjåstad Christiansen gleder seg begge til å få en liten baby i hus. Dette bildet ble tatt i fjor vinter. Foto: Mattis Sandblad

Hun innrømmer at hun var ganske spent på hva som ventet.

– Man hører jo mye fra gravide, mye klaging og mer negativt enn positivt. Jeg ville gå inn i det med et åpent sinn. Jeg hadde en røff start, men nå tenker jeg bare at det er det mest fantastiske jeg har vært med på. Jeg har aldri følt meg bedre og flottere. Det er så deilig, jeg elsker å gå rundt med en kul på magen, forteller 25-åringen, som gleder seg fryktelig til å bli mamma.

– Ja, både jeg og Stian gjør det. Mange sier at jeg jo er veldig ung, men før i tiden var jo 25 nesten gammelt. Vi er kjempeklare for å få barn, vi gleder oss veldig. Det barnet kommer inn i en «crazy» familie. Det blir galskap.

– Vet dere kjønn?

– Nei, vi får vite det på torsdag tror jeg, for da skal vi på ultralyd. Gutt eller jente, tvillinger eller trillinger – jeg tar det jeg får, sier en fornøyd Tiril Sjåstad Christiansen til VG.

TV-KLARE: Espen Thoresen (bak fra venstre), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen er deltagerne i den neste utgaven av «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen (til venstre). Foto: Espen Solli

