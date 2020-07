VAR KJÆRESTER: Isabelle Eriksen og Erik Sæter, her avbildet da de offentliggjorde forholdet sitt i august. Foto: Privat

«Paradise Hotel»-Isabelle: Brudd med kjæresten

Isabelle Eriksen (23) bekrefter at forholdet med Erik Sæter (23) er over.

For mindre enn 10 minutter siden

Fredag delte Isabelle Eriksen (23) videoen «Det er slutt mellom Erik og meg» på YouTube. Hun forteller at hun velger å være åpen om dette etter mange spekulasjoner om reality-profilenes forhold.

– Skal jeg elske noen andre, må jeg først elske meg selv. Det har jeg ikke gjort det siste året, sier Eriksen i videoen, hvor hun også forteller at det ble slutt forrige fredag.

Begge ble kjent gjennom realityprogrammet «Paradise Hotel», men i ulike sesonger. Sæter har også deltatt i «Farmen kjendis».

I mars åpnet Eriksen seg opp om fengselsstraffen hun sonet etter at hun i fjor ble dømt for vold to ganger.

«Jeg anerkjenner at jeg har gjort noe dumt, men det gjør meg ikke til en dårlig person. En handling definerer ikke et helt menneske. Jeg har vokst mye som person, lært mye nytt om meg selv og føler at jeg har blitt en bedre utgave av meg selv etter alt dette», skrev hun på bloggen den gang.

les også Triana Iglesias (38) er gravid

Til stor støtte

– Jeg har tenkt lenge på at dette er noe jeg er nødt til å gjøre, både for meg selv men også for hans skyld. Jeg føler ikke at jeg har kunnet gi han det han fortjener og ønsker, sier en tydelig beveget Eriksen i fredagens YouTube-video.

Hun understreker at ekskjæresten har tatt godt vare på henne og vært til stor støtte det siste året. Videre røper hun at hun og Sæter fortsatt er gode venner.

– Han fortjener mye bedre enn meg, føler jeg. Jeg har ikke følt at jeg kan gi han det han fortjener, sier hun videre.

VG har vært i kontakt med Eriksen som ikke ønsker å kommentere selve bruddet utover det hun har lagt ut på YouTube og bloggen. Hun sier at responsen fra følgerne etter å ha åpnet opp om bruddet har vært til stor støtte.

– Jeg har fått utrolig mange meldinger fra folk som støtter meg, og som forteller at de forstår og håper jeg klarer å få det bra med meg selv etter hvert. Jeg setter utrolig stor pris på det, sier hun til VG.

Til Dagbladet forteller Erik Sæter at han tar bruddet tungt, og at han fremover vil omringe seg med venner og familie.

– Akkurat nå er jeg veldig trist, sånn er det som regel med brudd. Jeg har dratt nordover på ubestemt tid for å få samlet meg litt, og være med familie og venner. Nå er det bare vanskelig for meg å være i Oslo, da hun var mye av grunnen til at jeg fortsatt har bodd der, forteller han.

Paret har i sin tid vært svært aktive i sosiale medier, og blant annet delt flere videoer på YouTube under forholdet. De bekreftet i august at de var blitt kjærester i en YouTube-video. Til VG fortalte de at de da hadde datet i flere måneder.

Publisert: 03.07.20 kl. 17:36

Les også

Mer om Youtube Paradise Hotel

Fra andre aviser