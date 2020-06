KONGELIG SOMMER: Prins Carl Philip og prinsesse Sofia satser nok på litt bedre vær i sommer enn da dette bildet ble tatt i forbindelse med det norske kongeparets 80 års dager i 2017. Foto: Frode Hansen

Slår et slag for den svenske sommeren

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia hyller den svenske sommeren i år - og det gjør de ved å legge ut bilder fra sine «smultronställen» på instagram.

Nå nettopp

– Ettersom så mange blir hjemme i år og oppdager Sverige på nært hold har vi bestemt oss for her på Instagram å dele med dere noen av våre «smultronställen» der hvor vi er i sommer. Dette for å vise at vårt vakre land har fantatstiske muligheter for en morsom, herlig og aktiv ferie, skriver prinseparet på sin instagram-konto.

Dette bildet av parets sønner, prins Alexander (2) og prins Gabriel (2) midt i en frodig sommereng, er blant blinkskuddene de deler.

Bildet av de to små prinsene, som ble lagt ut fredag, er fra Södermanland.

Expressen skriver at prinsenfamilien skal tilbringe ferien på den svenske kongefamilien sommerparadis, Sollidens slott på Øland. Her skal familien tradisjonen tro feire kronprinsesse Victorias fødselsdag - og i år fyller hun 43. Men det er usikkert om prinsesse Madeleine og hennes familie, som bor i USA, kommer i år på grunn av reiserestriksjonene.

LYNKURS: Prinsesse Sofia høstet anerkjennelse for at hun etter et lynkurs gikk inn på sykehjem for å avlaste omorgspersonell midt i corona-krisen. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det vakte oppsikt i våres da det ble kjent at at prinsesse Sofia har vært på lynkurs for å avlaste hardt belastet omsorgspersonell på Sophiahjemmet i Stockholm i forbindelse med corona-krisen.

– Dette har vært en enestående erfaring som ønsker fortsette med, uttalte hun nylig i følge Expressen.

Publisert: 26.06.20 kl. 21:21

Mer om Kongelige Instagram Sofia Familie Sverige

Fra andre aviser