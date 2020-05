NYTER LIVET: Øyvind «Vinni» Sauvik er tilbake fra «Kompani Lauritzen». Han dro rett til hjemstedet Bali etter at innspillingen var over. Foto: Privat

Øyvind «Vinni» Sauvik før finalen i «Kompani Lauritzen»: – Jeg burde bare holdt kjeft

Hiphop-stjernen (44) har holdt seg taus lenge. Nå snakker han ut sine egne utblåsninger, savnet etter sønnen og om hvordan private nederlag gjorde at han tok tak i sitt eget liv.

Nå nettopp

Lørdag er det klart for den store finalen i «Kompani Lauritzen», og blant finalistene er rapper Øyvind «Vinni» Sauvik, som denne våren har vært ordknapp om opplevelsen han har vært med på.

I forbindelse med finalen gjør han imidlertid et unntak. Der møter han Lise Karlsnes (40), Henrik Thodesen (29) og Marte Bratberg (30).

Til VG forteller artisten at han har sett lite av hva som har vært vist på TV denne våren.

Sett denne? Marte Bratberg var nær bristepunktet under «Kompani Lauritzen»:

– Jeg så litt i begynnelsen, men har ikke sett så mye etterpå. Jeg er rett og slett ikke så overdrevent glad i å se meg selv på TV. Sånn er det ofte når jeg er med på TV-ting, forteller han.

De fire finalistene var på reise og innspilling i en drøy måned. For «Vinnis» del innebar det utfordringer på flere plan.

– De sier jo at du bare er på 40 prosent når du tror du er helt ferdig. Selv synes jeg ikke det er gøy å bli fortalt hva man skal gjøre heller. Den umyndiggjøringen, fjerningen av det individuelle - som har vært min kjepphest hele livet. Det hjelper ikke hvor fort du løper hvis andre på ditt lag ikke løper like fort. Alle hjalp hverandre med å nulle ut andres svakheter. Og summen av alle blir så mye bedre enn summen av den beste deg.

les også Trakk seg fra øvelse i «Kompani Lauritzen» – ante ikke at de måtte reise hjem

Ganske tidlig i innspillingen fikk 44-åringen nesten nok. Han skjelte ut befalet og tydelig ifra at han skulle hjem.

«Jeg har vært lei siden dag én, men jeg har vunnet hver eneste lagkonkurranse og har vært best på alle tester. Det er over, jeg skal ikke være her lenger. Jeg orker ikke høre mer på pisset ditt, pisset hans, pisset ditt eller pisset ditt. Det er over», sa en gestikulerende Sauvik i programmet som ble sendt i starten av april.

Men han ble til slutt værende.

– Hva skjedde?

– Jeg var så sur! Jeg syntes det var så heftig å være der inne. Jeg var redd og bekymret for mange ting, andre ting enn mange av det de andre kjente på. Å ikke lenger ha råderett over ditt eget liv, og å bo oppå mange folk som jeg ikke kjente. Til vanlig lever jeg et beskyttet liv på mange måter. Jeg er enten på Bali eller i Norge og har en liten sirkel rundt meg.

les også Lise Karlsnes får nok og «klikker» i «Kompani Lauritzen»: – De har nok klipt det penere enn det var

Han forklarer:

– Plutselig måtte jeg forholde meg til veldig mange mennesker, og det var veldig, veldig krevende. Det handler om å akseptere de følelsene som kommer opp, og jeg tror det var det som gjorde meg veldig sint også. Og så vet du at du blir filmet og at du har kamera i trynet hele tiden. Når du ikke er spesielt god på en ting vet du at syv kameraer har plukket det opp. Det å spørre om å få lov til å gå på do? Det hierarkiet og den militære disiplinen var krevende.

Øyvind «Vinni» Sauvik har nemlig levd akkurat som han vil de siste 20 årene.

BLÅSTE UT: Den 44 år gamle hiphop-stjernen tente på ett tidspunkt på alle plugger under «Kompani Lauritzen» og truet med å reise hjem. Foto: TV 2

– Samtidig hadde jeg sagt ja til dette programmet, og da var det for dumt å gjøre opprør hele tida. Men det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg fikk beskjed om at det ikke var rom for individuelle tanker i militæret, men nei, det er også grunnen til at jeg ikke liker militæret. Jeg tror det bare rablet for meg til slutt, så det ble noen utblåsninger.

Sammen med eks-kona Tone Oraini Selfors (39) har Sauvik sønnen Leonel (12). Til VG innrømmer han at sønnen også spilte inn i utblåsningen han fikk i «Kompani Lauritzen».

les også Marte Bratberg utfordrer skrekken i «Kompani Lauritzen»: – Jeg gråt og var så redd

Hver andre eller tredje dag kunne deltagerne ringe hjem etter opptak. Problemet var bare at sønnen til «Vinni» befant seg på Bali, så der spilte tidsforskjellen inn - som igjen skapte trøbbel.

– For å være ærlig var dette også noe jeg var sur på, og jeg kunne kanskje sagt at det var grunnen til alt. Men det er ikke et ærlig svar. Jeg var bare sur og forbannet og hadde lyst til å være det. Men jeg fikk uansett snakket med ham. Det var summen av mange ting som gjorde at jeg reagerte som jeg gjorde, forteller den tidligere Paperboys-stjernen.

les også Raymond Kvisvik avslører drama i «Kompani Lauritzen»: – Jeg lå og skrek om natten

Og:

– Mye av dette er jo flaut, sett i etterpåklokskapens lys. Derfor har jeg ikke villet se så mye heller. Jeg synes det er flaut at jeg er så sur hele tida. Istedenfor bare å akseptere at det var der jeg var da. Jeg burde gjort det beste ut av det, ha ha. I ettertid kunne jeg ønske at jeg bare holdt kjeft.

– Så hvordan var det da å se Leonel igjen?

– Det var helt magisk. Det satt i ganske lenge, altså opplevelsen. For det var så heftig. Det var bare så fint. Å vite at man har en sønn som er glad, som har et liv. For meg var det ganske rørende.

HARDE TAK: Øyvind «Vinni» Sauvik har opplevd opp- og nedturer i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

44-åringen ble en TV-yndling også i 2012, da han deltok i «Hver gang vi møtes» og gjorde sin egen tolkning av Halvdan Sivertsens «Sommergfuggel i vinterland».

Nå har han blitt en TV-yndling igjen.

– Hva er det med deg når du er på TV?

– Kan det være lave forventninger? Ha ha. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det har å gjøre med at folk har et bilde av meg. Folk har en oppfatning om at «Han er sånn». Og at folk vet at jeg har snakket om mitt utsvevende liv. Et sånt TV-program gir jo et innblikk i min personlighet og hvem jeg er. Men jeg har liksom bare én måte å være på. Jeg er bare meg selv, og det er vel kanskje det som gjør at jeg synes det er vanskelig å se på det i ettertid også.

Hiphop-artisten har tidligere snakket ut om et hardt liv med både alkohol og narkotika. Men det er et tilbakelagt kapittel, og det viser han til gangs i «Kompani Lauritzen».

BOR SAMMEN ENNÅ: «Vinni» og eks-kona Tone Oraini Selfors giftet seg i 2009. To år senere ble det slutt mellom dem. De fant tilbake til hverandre, før det ble slutt igjen. Foto: Mattis Sandblad

– Hva har skjedd?

– Selv føler jeg ikke at jeg har forandret meg så mye, det er bare en del av en reise jeg har holdt på med i årevis. Men folk tenker at jeg er en rapper som pleide å røyke hasj, og plutselig kan jeg løpe fort. Det er overraskende. Jeg er faktisk mange ting. Jeg kan rappe og lage musikk, for det har jeg drevet mye med. Men jeg er også en far, en kompis, en som trener mye. Jeg er kommet et sted i livet der jeg klarer å omfavne alle de delene i livet mitt - uten å begrense meg eller definere meg så mye.

– Men var det sånn at du på et tidspunkt bestemte deg for å snu ting til det bedre?

– Ja, det vil jeg nok påstå. I forbindelse med «Hver gang vi møtes» og slikt opplevde jeg ting på privaten som gjorde at jeg møtte gå noen runder med meg selv.

les også Håvard Lilleheie måtte gi tapt i «Kompani Lauritzen»: Fikk seg en real overraskelse da han kom hjem

– Som hva?

– Jeg hadde suksess med «Sommerfuggel i vinterland», men så hadde jeg andre utfordringer som gjorde at jeg tenkte «Hvordan har jeg kommet hit». Hva slags sannheter har jeg egentlig trodd på? Hvis du har fått en «virkelighet» presentert for deg selv, så må man forholde seg til den. Enten kan man si at alt er bare tull, alle er idioter og jeg er helt rå - det er bare alle andre som ikke har skjønt det. Og så holder man på med ting som kanskje ikke er så sunt og bra.

Han forklarer:

– Det tristeste ville vært om jeg var samme fyren nå som da jeg var 30 eller 25. Null bevegelse eller utvikling er kanskje det tristeste jeg kan tenke meg. Ironisk nok, som Dag Otto sier, «Bli en bedre versjon av deg selv». For meg har det vært en livsreise. Det å være ekte, og å være til stede i livet sånn som du er. Sann mot seg selv og sine omgivelser. Hvis du ikke tør være direkte eller ærlig mot noen du er glad i, tror du at du gjør dem en tjeneste. Men det du egentlig gjør er å la de tro på noe som ikke er sant. Det er noe jeg prøver å øve på.

les også Håvard Lilleheie ble skutt i halsen under TV-opptak: – Det var jævlig vondt

– Så hvordan vil du oppsummere ditt eget liv?

– Jeg vil si at jeg er veldig fornøyd og takknemlig for det jeg har fått til. Jeg er privilegert og takknemlig. Og så ser jeg på alt jeg har vært igjennom i livet som en dannelsesreise. Jeg er egentlig mest takknemlig for alt det morsomme jeg har fått lov til å være med på.

De siste seks årene har Øyvind «Vinni» Sauvik, sønnen Leonel og eks-kjæresten bodd på Bali. Der trives de så det holder.

– Å få lov å dele paradiset Bali med familien min er helt fantastisk. Det er et fritt og behagelig liv. Men det er ikke sånn at det bare er å sette seg på et fly og så er man i paradis. det koster jo det og.

les også Wanda Mashadi fra «Kompani Lauritzen» om drittslengingen: – Jeg kan ikke ta det seriøst

– På hvilken måte?

– Man er langt unna sikkerhetsnettet, og langt unna mange man er glad i. Det koster. Men når det er det man vil, må man ta alt som følger med.

– Har dere flyttet dit for godt nå da?

– Vi vet ikke helt ennå, men snakker jo om det som en familie hele tiden. Jeg liker å være på Bali, men når jeg er hjemme i Norge ser jeg hvor utrolig fint det er å leve Norge også.

I 2016 ble det slutt for andre gang mellom «Vinni» og eks-kona Tone Oraini Selfors. Til VG forteller han at eks-paret fortsatt bor sammen på Bali.

les også Fenriken i «Kompani Lauritzen»: - Derfor sluttet jeg i Forsvaret

– Ja, vi gjør det. Mange sier til meg at det ikke kan være så lett, men jeg har også sett folk som har barn sammen og som ikke klarer å være venner. Og det ser ikke så jævlig lett ut det heller. Det ser helt jævlig ut. Det å være forent, og å oppdra et barn... Vi bestemte oss tidlig for at uansett følelser, hva er det som egentlig er viktig? Vi satte oss selv til side og ville skape et best mulig liv for sønnen vår.

– Kan det bli dere to igjen da?

– Jeg vet ikke om jeg har noe behov for å svare på det, egentlig. Mye handler om meg, men akkurat det handler om andre personers liv også. Av respekt for dem, så skal jeg for én gangs skyld holde kjeft, ha ha.

LENGTET: «Vinni» legger ikke skjul på at savnet etter sønnen Leonel var tungt å bære når han var på TV-innspillingen. Her også sammen med eks-kona. Bildet ble tatt i 2012, da Leonel var fire år gammel. Foto: Nils Bjåland

I forbindelse med «Hver gang vi møtes» i 2012 fortalte Sauvik til VG at han hadde vært rusfri i lang tid. Fortsatt tar han det roligere, men han har ikke blitt hundre prosent avholds.

– Jeg har en kompis som har vært i «Anonyme alkoholikere» og som sier at det er forferdelig mange måter å flykte fra seg selv på. At man drikker er symptomet på problemet og det er ikke nødvendigvis så interessant. Hvorfor man drikker, hvorfor man gambler eller hvorfor man er avhengige av sex er mye mer spennende. Hva er det som gjør det? Hva er det i mine opplevelser som gjør at jeg har behov for det?

les også Wanda Mashadi truet med å trekke seg fra «Kompani Lauritzen»

«Kompani Lauritzen»-deltageren erindrer en historie fra da han var om lag ti år gammel.

– Vi satt i en bil i Tanzania og sang, jeg tror det var en Alice Cooper-låt. Han ved siden av meg sa «Fy faen, så stygt du synger». Jeg ble helt satt ut, og syntes det var så flaut. Fortsatt, etter å ha vunnet flere Spellemannspriser, trodde jeg at det var sant. Jeg trodde at jeg ikke kunne synge. Men så tenker man «Er det egentlig sånn»? Kanskje man kan bytte ut slike sannheter og si til seg selv at «Jeg er flink»? Jeg kan godt ta meg en fes, men om jeg gjør det, gjør jeg det fordi jeg synes det er gøy å være med venner og at man bare kan kose seg i godt lag. Og det er ikke farlig, sier Øyvind «Vinni» Sauvik til VG.

Publisert: 16.05.20 kl. 14:25

Les også

Fra andre aviser