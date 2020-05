HYLLES: Shad Gaspard, her på «Terminator Genisys»-premiere i Hollywood i 2015. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kona etter wrestling-stjernes død: – Han var vårt hjerte

Tidligere WWE-proff Shad Gaspard (39) ble funnet død på Venice Beach onsdag etter å ha vært savnet flere dager.

Det var søndag Gaspard ble meldt savnet, etter å ha svømt med sønnen Aryeh (10) i nærheten av Marina Del Rey utenfor Los Angeles. Ifølge CNN har livvakter opplyst at de to ble tatt av strøm. Mens Aryeh ble reddet inn, fant man ikke Shad.

Tidlig onsdag ble kroppen hans oppdaget på Venice Beach like ved Marina Del Rey.

Torsdag kommer Siliana Gaspard med en uttalelse på Instagram.

«Shad var hele vår verden, og vi var hans. Det finnes ikke nok ord til å beskrive hva han betydde for oss alle. Han var vårt hjerte, vår sjel, vår beskytter, vår kriger. Han var en lysende naturkraft som om brakte glede til mange gjennom sin muntre og elskverdige natur.»

Hun sier også at støtten som har strømmet på fra venner, kolleger og fans fra hele verden har betydd enormt mye for familien.

– Shad var, og vil alltid være, vår superhelt, skriver Siliana.

Gaspard var proffwrestler for laget Cryme Tyme, kjent som Da Beast og som makker til JGT, men forlot WWE-sirkuset i 2020 og prøvde seg som skuespiller, blant annet i «Get Hard» og «The Last Sharknado: It’s About Time».

Skuespiller og tidligere wrestler Dwayne «The Rock» Johnson er blant dem som har hyllet Gaspard etter hans bortgang.

«Shad druknet i havet, men ikke før han fikk instruert livvaktene til å redde sin 10-årige sønn først. Det er farskjærlighet.»

