Lionel Richie (69) vurderte å bli prest

Artisten ombestemte seg da en gruppe jenter hylte da han sto på scenen. – Jeg husker at jeg sa til meg selv, «jeg tror ikke jeg kommer til å være prestemateriale».

Det er i et intervju med People at den folkekjære artisten avslører at han hadde helt andre karriereplaner enn å bli Grammy-vinnende musiker.

Jenteskrik avgjorde

Richie forteller at han flyttet hjemmefra for å gå på universitetet, og at det var da han møtte sine bandkamerater Commodores.

– På det tidspunktet vurderte jeg seriøst å bli en anglikansk prest. Men den første gangen jeg spilte med Commodores, skrek en gruppe med jenter. Frem til det øyeblikket hadde ingen jente noensinne skreket til meg, forteller Richie, som i juni fyller 70 år.

Videre forteller han at han ikke spilte hverken basketball, fotball eller baseball, og at ingen jenter var særlig entusiastiske for tennislaget han spilte på.

– Det var rett etter at de jentene skrek, at jeg husker at jeg sa til meg selv, «jeg tror ikke jeg kommer til å være prestemateriale», sier han.

Lite støtte i starten

Foreldrene var imidlertid ikke store fans av bandet, og at hverken dem eller samfunnet rundt ham hadde noen forståelse for musikken.

– Tuskegee var et akademisk samfunn. Faren min var militærmann. Du kan tenke deg hva han sa til meg i den perioden.

Til tross for advarsler fulgte han drømmen, og det tok ikke lange tiden før Commodores sto på samme scene som Jackson 5 og Bob Marley. Siden gikk han solo, og karrieren som fulgte kunne neppe vært noen tydeligere fasit på at han det var en god idé å legge presteplanene på hyllen.

Til 70-årsdagen har han planer om å slappe av.

– Jeg har vært på scenen hele livet. På den store dager skal jeg finne meg et rolig sted hvor jeg ikke hører trommer og cymbaler, se nedover den lange stranden, og tenke «hvordan i helvete kom jeg så langt».

