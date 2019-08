HYLLES: Rammstein har fått massiv oppmerksomhet etter et kyss i Moskva. Her under konsert i Oslo i 2012. Foto: Frode Hansen/VG

Rammstein klinte til på scenen – angivelig stikk mot Russlands homoholdninger

På scenen i Moskva delte gitaristene Richard Kruspe og Paul Landers et hett kyss som nå antas å være et politisk signal.

Det tyske metalbandet har flere ganger vist sin støtte til LGBTQ-personer, blant annet ved å veive regnbueflagget fra scenekanten.

Låten «Mann gegen Mann» fra 2006 handler om en mann med sterke homoseksuelle følelser, så det er ikke noe nytt at bandet støtter homofile rettigheter.

Men at det korte kysset fant sted på en scene i Russlands hovedstad er neppe tilfeldig, mener flere. I 2013 ble «loven mot homofil propaganda» innført i landet, som i praksis gjorde det forbudt med offentlige markeringer til støtte for homofili.

Landet har lenge verdt å regne som det verste landet i Europa å bo i for homofile, og den russiske republikken Tsjetsjenia har drevet menneskejakt på homofili. Det er meldt om flere drap.

Rammstein har selv lagt ut bilde av kysset på sin offisielle Instagramkonto, og skrevet «Russland, vi elsker deg» på russisk.

Flere fans har kommentert under hvor de hyller bandet. Flere skriver at det er et modig trekk, og takker dem.

– Der fikk du den, Putin, skriver én.

Noen uttrykker imidlertid skuffelse over bandet, men får svar på tiltale. Flere fans skriver at Rammstein i en årrekke har uttrykt sin støtte til LGBTQ-personer.

18. august tar bandet over Ullevaal stadion, som ble utsolgt i løpet av et kvarters tid. Neste år er det ventet at de står på scenen i Trondheim.

