SENSURANKLAGER: Per Áki Sigurdsson Kvikne, bedre kjent under artistnavnet Kjartan Lauritzen, mener det er upassende av en statskanal å trekke låten hans etter én klage. Foto: Klaudia Lech/VG

NRK beklaget etter bruk av Kjartan Lauritzen-sang

Artisten Kjartan Lauritzen (24) selv reagerer på det han mener er sensur fra NRK P1, som svarte klageren med at låten neppe kom til å bli spilt på kanalen igjen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I et debattinnlegg i Bergens Tidende reagerer førsteamanuensis i teologi, religion og filosofi ved NLA Høgskolen i Bergen, Gunnar Johnstad, på NRK P1 Hordalands bruk av hiten fra 2016, av Kjartan Lauritzen eller Per Áki Sigurdsson, som han egentlig heter.

«Hvordan kan en sang med en så vulgær tekst med banning, fyll og sex som hovedingredienser bli spilt?» spør han og viser til verset hvor Per Áki Sigurdsson Kvikne, som 24-åringen egentlig heter, synger at han «kjenner det i skrittet», at han er full og har en jente uten skjorte over seg.

Avisen har tatt kontakt med distriktsredaktør Dyvene Buanes som sier at P1 Hordaland burde sjekket teksten før de spilte låten, og at dette «ble feil musikkvalg i vår morgensending».

«Derfor vil jeg beklage til alle som er blitt støtt denne fredagen, og den vil nok ikke bli valgt hos oss igjen. Dette skal vi lære av», skriver hun.

les også P13s musikksjef dekket venninnens festival: – Må holde seg helt unna

Sjokkert over beklagelse

Det tok ikke lang til før Sigurdsson Kvikne selv ble gjort oppmerksom på innlegget. Det resulterte i flere humoristiske stikk mot både Johnstad og NRK på Instagram stories.

Til VG forteller han at hans første reaksjon var at dette var morsomt.

– Så kommer det til det punktet hvor NRK P1 sier at de har valgt å ikke spille sangen, og at de beklaget for at de hadde spilt sangen fordi en mann synes det er for grovt. Da ble jeg egentlig litt sjokkert, og tenkte umiddelbart at det er en form for sensur, sier han.

les også NRK fjerner jøde-sketsj

– Føler det kom litt feil ut

Distriktsredaktør Buanes er ikke enig i at dette dreier seg om sensur fra NRKs side, og påpeker at låten hans spilles på andre plattformer hos NRK. Hun sier at hovedpoenget var at låten ikke nødvendigvis skulle spilles på morgensendingen til P1.

– Står du fortsatt ved beklagelsen i BT-innlegget?

– Jeg føler at det kom litt feil ut. Det som er viktig for meg å si er at vi skal være bevisst på forholdet til låter, kanskje det ikke var den riktige låten å spille på det tidspunktet, men at den hadde passet bedre på ettermiddagen, svarer hun.

BEKLAGET: Dyveke Buanes beklaget i utgangspunktet overfor dem som ble krenket av låten «Fredag». - Jeg føler det kom litt feil ut, sier hun til VG. Foto: Privat

Etter å ha fått tilsendt sitatsjekk ønsker Buanes å utdype:

– Det jeg beklager er at da vi gikk utenom spillelisten og hentet ut en annen låt, at vi ikke har gjort en bevisste vurdering av teksten, sier hun.

Hun understreker at det er selve morgensendingen låten ikke vil bli spilt på, og at det stiller seg annerledes på ettermiddagssendingen.

– Jeg var kanskje litt krass i det første svaret mitt, men nå er det sånn at musikkavdelingen på Tyholt har en annen profil på morgenen. Det må vi lære av og vurdere fra gang til gang, sier hun.

les også Dagsrevyen sliter digitalt: - Ikke en stor suksess

– Har dere fått noen flere klager på låten enn innlegget fra Johnstad?

– Det har jeg ikke helt oversikt over på nåværende tidspunkt. Da jeg fikk klagen fra BT og så på den, så snakket jeg med musikksjefen og redaksjonen til P1, og vi kom frem til at man burde sett på teksten nærmere, sier hun.

– Jeg har ikke tenkt så nøye over at det er en så grov tekst, men når jeg går inn og ser på den, så er den ganske grov. Det blir mye nærmere for folk når teksten er på norsk.

Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar fra Johnstad.

Mener NRK har bommet

Sigurdsson Kviknes manager Theodor Kvikne, sier til VG at han synes det er rart at NRK P1 mener låten er for grov til å spilles på formiddagen.

– Når de sier det blir for drøyt å spille på morgenen, også tar man Kjartan Lauritzens «Fredag» og sier man må passe på språket på radio, da føler jeg at de har bommet, sier han.

Han har imidlertid forståelse for at noen kan reagere på språkbruken.

– Vi har respekt for at han blir krenket. Han må få lov til å mene sitt. Men det må vi også få, sier han.

Publisert: 30.07.19 kl. 17:54 Oppdatert: 30.07.19 kl. 18:15