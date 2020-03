GODT POLSTRET: Vidar Villa og Erik Alfred Tesaker var utstyrt med disse hjelmene i søndagens «Farmen kjendis»-tvekamp. I høst hadde deltagerne ingen form for beskyttelse. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltagere reagerer på endret TV 2-praksis: – Helt tragisk

Mange bet seg kanskje merke i at søndagens «Bommen»-tvekamp i «Farmen kjendis» foregikk på en litt annen måte enn samme øvelse i høst. – Dårlig, mener tidligere deltager.

Søndag var det Vidar Villa (30) som måtte forlate «Farmen kjendis» etter å ha tapt mot Erik Alfred Tesaker (40) i den forholdsvis nye tvekampgrenen «Bommen». Observante TV-seere fikk kanskje med seg at øvelsen skilte seg kraftig fra det man så på TV i høst under ordinære «Farmen».

For mens duellantene i «Farmen kjendis» var utstyrt med godt polstrede hjelmer under kampen, hadde ikke de vanlige deltagerne noe som helst beskyttelsesutstyr i den samme tvekampgrenen.

«Farmen kjendis» ble spilt inn før den «vanlige» utgaven av programmet. Det betyr at TV 2 og produksjonsselskapet Strix fjernet bruken av beskyttelsesutstyr når de «vanlige» deltagerne skulle i aksjon.

– Det er helt tragisk. Jeg synes ikke noe om det. De har tydeligvis vurdert det til at vi «vanlige» deltagere er mindre verdt enn kjendisene, sier Terje Leer (54), som deltok i høstens «Farmen» til VG.

KJEMPET TAPPERT: Terje Leer ga alt før det plutselig smalt til i beinet hans under «bommen»-tvekampen mot Erik Rotihaug i fjor høst. Foto: Alex Iversen, TV 2

Leer ble hardt kvestet i nettopp «Bommen», der han møtte Erik Rotihaug (24), som til slutt gikk helt til topps i programmet.

Leer ble senere fraktet i ambulanse til Skien sykehus, og fortsatt, drøye fem måneder senere, er han fortsatt ikke helt bra.

Nå må han sannsynligvis også gjennom operasjon.

– Det som skjedde var at jeg sto med beinet på en av listene. Jeg prøvde å trykke til, men plutselig ga beinet etter. Sideveis. Det eneste jeg kunne gjøre var å slippe alt og gå i bakken. Om ikke ville beinet stått i 90 grader. De andre sa at de hørte det smalt i kneet mitt. Det var jævlig vondt. Helvetes vondt var det, sa «Farmen»-deltageren etter at uhellet ble vist på TV.

Overfor VG legger han ikke skjul på at han bet seg merke i hjelmene Vidar Villa og Erik Alfred Tesaker benyttet i søndagens tvekamp.

– Jeg registrerer at de fjernet sikkerhetsutstyret da vi skulle i aksjon, som dermed gjorde oss mer utsatte for skader. Det synes jeg er dårlig.

HARDT SKADET: Terje Leer måtte få hjelp av Røde Kors-personell etter å ha skadet seg i høst. «Farmen»-deltageren er fortsatt ikke helt bra i beinet. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-vinner Erik Rotihaug er enig med sin motstander i den skjebnesvangre tvekampen i høst.

– Det er litt rart og spesielt at de bedriver forskjellsbehandling på den måten. Jeg vet ikke hvorfor de skal skåne dem som har kjente navn, og ikke oss «vanlige». Tanken slo meg da jeg så søndagens tvekamp. Samtidig vet jeg ikke hvor mye disse hjelmene hjelper, i vår sesong var det ribbeina som var mest utsatt i denne øvelsen. Men det er klart, det er lett å skli om tvekampen foregår på vått underlag, mener han.

Presseansvarlig for «Farmen» og «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter overfor VG at øvelsen «Bommen» ble benyttet første gang under innspillingen av «Farmen kjendis» i fjor sommer.

– Her valgte vi å bruke hjelm fordi vi fryktet skader mot hodet. Under «Farmen»-innspillingen i høst, noen måneder etterpå, tok vi med oss erfaringene med «Bommen», og valgte å polstre bommen ytterligere, samtidig som det ble lagt til en regel om alltid å stoppe bommen når noen falt. På denne måten fikk vi bedre kontroll på at bommen ikke ville treffe noen i kroppen og spesielt hodet, sier Iversen til VG.

BREDE SMIL: Det var god stemning mellom Terje Leer og Erik Rotihaug før tvekampen de var gjennom i fjor høst. Etter kampen satt imidlertid ikke smilene like løst. Foto: Alex Iversen, TV 2

Hodet ble derfor vurdert som mindre utsatt med disse tiltakene, mener han.

– «Bommen» er en tung og krevende øvelse, og det har vist seg at det er lett å få feil beinstilling, og dermed skade knær og ankler. Alle våre øvelser blir testet og gjennomgått av våre fagansvarlige, og vi gjør fortløpende vurderinger om hvordan vi kan ivareta sikkerheten på best mulig måte.

– Hva blir praksis i kommende «Farmen» og «Farmen kjendis»-produksjoner?

– Gjennom «Farmens» historie har vi gjort flere endringer av tvekampene. Om «Bommen» vil dukke opp i de neste sesongene har vi ikke tatt stilling til ennå.

