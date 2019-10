DØDE: Peter Edward «Ginger» Baker er mest kjent for å ha spilt i bandet Cream på 60-tallet. Foto: MJ Kim / AP

Cream-trommeslager er død

Den britiske trommeslageren Ginger Baker er død, 80 år gammel.

For mindre enn 10 minutter siden







Baker, som egentlig heter Peter Edward Baker, sovnet stille inn på sykehus søndag morgen, melder familien på Twitter via Bakers egen konto.

Trommeslageren er mest kjent for å ha spilt i rockebandet «Cream», og var en av bandets grunnleggere sammen med frontfigur og gitarist Eric Clapton og gitarist Jack Bruce. I tillegg spilte han i «Blind Faith», «Hawkwind» og «Fela Kuti».

– Vi er veldig lei oss for å meddele at Ginger gikk bort fredfullt på sykehus i dag tidlig. Takk til dere alle for de hyggelige ordene de siste ukene, skriver familien på Twitter.

les også Bruce Springsteen fyller 70: Alle albumene anmeldt

De siste årene han levde slet trommeslageren med helseproblemer, og fikk en kronisk lungesykdom som følge av røyking mot slutten av livet. Hans siste innspilling ble sågar gjennomført samtidig som han led av leddsykdommen osteoartrose.

Baker regnes som en svært innflytelsesrik trommeslager, med en sjangeroverskridende spilleteknikk. Han blandet ofte jazz-tekniske grep med rockesjangeren, og senere i karrieren inkorporerte han afrikanske rytmer med sin egen stil.

Publisert: 06.10.19 kl. 14:56







Mer om