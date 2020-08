HARDT KVESTET: Katie Price avslører på sin Instagram at hun har pådratt seg brudd i begge anklene. Foto: Ritzau Scanpix

Katie Price brakk begge anklene etter stygt fall

Den britiske glamourmodellen (42) ble i all hast fraktet til sykehuset for behandling. Nå kan det ta opptil seks måneder før hun kan gå igjen.

Nå nettopp

Den britiske glamourmodellen Katie Price har pådratt seg brudd i begge anklene etter å ha blitt utsatt for en ulykke på ferie i Tyrkia. Det melder flere internasjonale medier, deriblant Evening Standard og Daily Mail.

42-åringen skal ha slått seg kraftig da hun forsøkte å hoppe ned fra en mur i fornøyelsesparken «Land of Legends» i byen Belek i Tyrkia. Hun skal raskt ha blitt fraktet til legevakten, der det ble konstatert brudd i begge føttene.

Modellen ble innlagt på sykehuset på onsdag, der hun fikk lagt gips på begge føttene. Først torsdag ble hun skrevet ut fra sykehuset.

Katie Price bekrefter historien på sin egen Instagram, der hun har lagt ut et bilde av sine gipsbelagte føtter.

«Ja, det er sant. Jeg har brukket begge anklene mine. Jeg vil ikke være i stand til å gå på mellom tre til fem måneder», skriver hun.

Hun har også lagt ut en video der hun sitter i en rullestol. Videoen har hun merket med teksten «Hjelp meg». Price mener at hun særlig har bruk for to ting når hun omsider er hjemme igjen i England.

– Jeg trenger en handikap-scooter og en rullestol. Si ifra om dere kan hjelpe meg. Skriv til meg. Takk, sier hun i videoen.

Publisert: 01.08.20 kl. 12:26

