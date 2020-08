EKSPAR OG NÆRE VENNER: Gwyneth Paltrow og Chris Martin var gift fra 2003 til 2014. Foto: Colin Young-Wolff / TT NYHETSBYRÅN

Gwyneth Paltrow om ekteskapet med Chris Martin: Ble ikke bekvemme som par

Skuespiller Gwyneth Paltrow (47) åpner opp om sitt første ekteskap i Vogues septemberutgave.

Nå nettopp

Eksparet som var gift i nesten ti år og har to barn sammen er kjent for å være av den vennlige sorten, selv etter skilsmissen var et faktum i 2014.

I et stykke skrevet for Vogues septemberutgave, reflekterer Paltrow (47) over slutten på sitt første ekteskap med Coldplay-vokalist Chris Martin (43) og lærdommen hun tok med seg om kjærlighet, familie og tilgivelse.

Her skriver hun blant annet at det tidligere ekteparet «aldri helt ble bekvemme med å være et par» under deres tid sammen.

Saken fortsetter under bildet

FOR VOGUE: Gwyneth Paltrow skriver i septemberutgaven om sitt første ekteskap med Coldplay-vokalist Chris Martin. Foto: Jordan Strauss / Invision

«Vi lo av de samme tingene, delte samme humor og lot oss røre av de samme kvalitetene i musikk: vakre akkorder, innovasjon, harmonier,» skriver hun videre i stykket.

«Vi var nære, selv om vi aldri riktig ble bekvemme som par. Vi passet bare ikke riktig sammen. Det var alltid litt uro.»

Hun deler videre at det parets barn var det som førte dem nærmere sammen, og at de begge forsøkte å holde sammen i frykt for å såre sine barn Apple (16) og Moses (15).

Familien består

Det var gjennom samtaler med en psykolog at de kunne bygge videre på sin felles fremtid, uten å være et ektepar.

«Var det en verden hvor vi kunne gjøre det slutt og ikke miste alt? Kunne vi forbli en familie, selv om vi ikke lenger var et par?,» spør hun i Vogue-stykket.

Og svaret viste seg å være ja. I 2016, to år etter skilsmissen, hyllet Paltrow kjærligheten med bilde av eksmannen og sønnen.

I anledning farsdag delte Paltrow et bilde av eksmannen, barna og sin nye mann.

Paltrow giftet seg på nytt i 2018 med «Glee»-skaperen Brad Falchuk og har kalt det å forelske seg på ny etter skilsmissen for en vidunderlig overraskelse.

Chris Martin på sin side har vært av-og-på med kjæresten Dakota Johnson siden 2017.

Publisert: 07.08.20 kl. 15:54

Les også

Fra andre aviser