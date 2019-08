SKAL GIFTE SEG: Kristine Thybo Hansen har gitt sitt ja til kjæresten Robert Bjørklund. Foto: Privat

Jegertvilling Kristine Thybo Hansen er forlovet

28-åringen avslører at hun ble fridd til dypt i de svenske skoger.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Jegertvillingen fikk endelig frieriet hun har gått og ventet på fra samboer Robert Bjørklund. De to ble et par for snart rundt fire år siden, og da hun røyk ut av «Farmen kjendis» i fjor, avslørte Kristine Thybo Hansen at hun var klar for giftemål.

– Jeg bare venter på at han skal fri. Men nå har det jo gått så langt at jeg sikkert må fri selv. Neida, det kommer sikkert når jeg minst aner det, sa hun til VG for halvannet år siden.

les også Kjendisene får hundretusener for reality - trekker seg uten konsekvenser

Nå har altså tålmodigheten tjent seg, på Facebook skriver Thybo Hansen at hun sa ja på tur i de svenske skoger. Under har hun lagt ut bilde av at hun og Bjørklund holder hender, og forlovelsesringen er fremhevet med et hjerte rundt.

Thybo Hansen har tidligere fortalt til VG at hun hadde et godt øye til Bjørklund i ett og et halvt år før følelsene ble gjengjeldt.

Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar fra jegertvillingen.

Begge jegertvillingene, Kristine og Johanne Thybo Hansen, var med i den andre sesongen av «Farmen kjendis». De to møtte hverandre i tvekamp, men avslørte siden at det var avtalt spill at Kristine skulle ryke.

Publisert: 27.08.19 kl. 12:43

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post