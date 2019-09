TRIO: Silje Nordnes, Markus Neby og Ronny Brede Aase. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Slutter med «P3morgen»

Silje Nordnes, Ronny Brede Aase og Markus Neby har bestemt seg for å gi seg med «P3morgen», melder NRK.

Statskanalen oppgir at de tre programlederne vil fortsette å jobbe i NRK, men altså gir seg med «P3morgen» om noen måneder. De skriver også at det jobbes med å utvikle et nytt morgenkonsept, men altså antakelig uten de tre profilene.

Ifølge NRK blir siste sending med de tre 20. desember.

FEST: Ronny Brede Aase, Markus Neby og Silje Nordnes på den røde løperen på NRK P3 Gull i november. Foto: Fredrik Solstad / VG

