TI ÅR TILBAKE: Tobias Karlsson var dansepartner for Triana Iglesias i 2009.

Tobias Karlsson fra «Skal vi danse» sier at han er HIV-positiv

41-åringen forteller at han har hatt sykdommen i tre år.

Svenske Tobias Karlsson var i en periode godt profilert i norske «Skal vi danse», som dansepartner for Cecilie Skog og Triana Iglesias.

I hjemlandet holder han koken i det tilsvarende TV-programmet «Let’s Dance».

Nå forteller Karlsson til magasinet QX at han er HIV-positiv – og at han følte at verden raste sammen rundt ham etter at han tok testen.

– Jeg fikk panikk og følte meg så dårlig, jeg hadde mareritt og hodet holdt på å sprenges av alle tankene jeg hadde. Det slo meg hvor lite jeg vet om HIV, selv om jeg har nære venner som er HIV-positive var jeg overhodet ikke oppdatert.

Ifølge Karlsson tok det over to år før han fortalte sine foreldre om sykdommen. Han roser dem for måten de håndterte nyheten på.

– Det gikk ikke engang fem sekunder før både mamma og pappa la hver sin hånd på meg og klemte hardt, så satt vi der i sofaen og de sa: «Vi elsker deg Tobias, du er fantastisk.»

Føler seg sterk

Frem til nå skal Karlsson ha informert rundt 20 personer om helsesituasjonen. Han har ikke oppsøkt mannen som smittet ham, og føler heller ikke at det er viktig hvem som gjorde det.

Karlsson sier han tror at holdningen til HIV har endret seg i riktig retning i Sverige.

Han forteller samtidig at han har vært nødt til å berolige venner som har lurt på hvor lang tid han har igjen – med at han ikke har fått noen dødsdom.

Til QX sier han at han heller ikke tenker på HIV-smitten daglig lenger – og bare tar én tablett sammen med vitaminene sine.

– Jeg føler meg sjukt bra. Og jeg kjenner meg vidunderlig sterk, derfor orker jeg å gjøre dette. Det høres kanskje rart ut, men jeg vil heller ha HIV enn diabetes.

Publisert: 03.09.19 kl. 11:40







