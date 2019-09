SPEKULASJONER: Amerikanske medier spekulerer i om Miley Cyrus har funnet lykken hos en venninne etter skilsmissen fra Liam Hemsworth tidligere i sommer. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Rykteflom etter skilsmisse

Etter at Miley Cyrus og ektemannen Liam Hemsworth gikk hver sin vei, har internasjonale medier i lang tid spekulert i om det er et forhold mellom Cyrus og venninnen Kaitlynn Carter.

People viser mandag til kilder som sier at de to er «svært lykkelige sammen».

Denne helgen skal de to være observert hånd i hånd sammen. De er fotografert med identiske T-skjorter mens en smilende Kaitlynn legger armen sin rundt en like blid Miley.

De ble også observert hånd i hånd på MTV VMA, skriver engelske The Sun.

– De to bor sammen. Miley går videre i livet og hun elsker å være sammen med Kaitlynn, sier en av Peoples kilder som ikke er navngitt.

Like etter at bruddet mellom Miley Cyrus og ektemannen Liam Hemsworth var et faktum, ble hun og Kaitlynn Carter, som nylig ble skilt fra ektemannen Brody Jenner, observert mens de kysset hverandre, meldte People.

Daily Mail skrev da at de to har full støtte fra Miley Cyrus familie. Det var fra den samme Italia-turen Carter postet dette bildet av de to på Instagram.

Publisert: 02.09.19 kl. 23:35







