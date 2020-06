PAR: Emma Krokdal og Dolph Lundgren, her i Den dominikanske republikk tidligere i år. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

Dolph Lundgren gifter seg med norske Emma

Filmstjernen Dolph Lundgren (62) har fridd til 38 år yngre Emma Krokdal (24) og fått ja.

Det melder den berømte svensken selv på Instagram.

Under et bilde av seg og sin norske kjæreste, der hun poserer med ring på fingeren, skriver Dolph Lundgren natt til onsdag – til sine 2,1 millioner følgere:

«Noe veldig spesielt har skjedd her i Sverige. D <3 E» (artikkelen fortsetter under posten):

Paret, som normalt har base i California, befinner seg tydeligvis i Sverige. Lundgren har postet flere bilder fra hjemlndet de siste ukene.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Krokdal, som så langt ikke har postet noe på sin egen Instagram.

Nyheten om at Lundgren hadde falt for den Los Angeles-baserte Trondheimskvinnen, ble kjent på nyåret. De to møttes da han trente på senteret hun jobber for.

Krokdal bekreftet senere overfor VG at de to er kjærester, og at de hadde holdt sammen i et halvt års tid.

Om aldersforskjellen: – Litt rart

Lundgren har to ekteskap bak seg, med Peri Momm (1991–1992) og Anette Qviberg (1994–2011). Med sistnevnte har han to døtre på 23 og 18.

– Ung for alderen

Krokdal har tidligere uttalt til VG at hun er forberedt på reaksjoner på aldersforskjellen.

– Det er litt rart for oss også, men vi møttes og kom veldig godt overens. I teorien er det rart, men vi tenker ikke så mye over det når vi er sammen. Begge liker å trene og ha en sunn livsstil, og Dolph er veldig ung for alderen. Så lenge familie og folk nær oss synes det er OK, er det alt som betyr noe.

SAMMEN I ET ÅRS TID: Emma Krokdal og Dolph Lundgren på Cana Dorada Film & Music Festival i Punta Cana i Den dominikanske republikk i januar. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

Før han ble filmstjerne, var Lundgren en merittert kampsportutøver, med EM-gull i karate i 1980 og 1981. Krokdal visste imidlertid ikke hvem den svenske giganten var da de to begynte å trene sammen. Hun kjente ikke til hans Hollywood-gjennombrudd fra 1985 – da ha figurerte som russiske Ivan Drago i «Rocky IV». Krokdal hadde heller ikke fått med seg rollecomebacket i 2018-filmen «Creed II».

– Jeg visste ikke hvem han var og hadde ikke sett noen av filmene hans. Det har jeg fortsatt ikke, haha! Dolph sier «Keep it that way», fortalte Krokdal til VG for fem måneder siden.

