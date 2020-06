ENGASJERT: Tinashe Williamson i Oslos gater fredag ettermiddag. Foto: PRIVAT

Tinashe Williamson rørt til tårer: – Så stolt av å være norsk

Tre dager etter at hun viste frem rasistisk melding på Instagram, tok Tinashe Williamson (35) med sin ti år gamle datter på demonstrasjon i Oslo.

For mindre enn 10 minutter siden

Det ble en følelsesladet opplevelse for skuespilleren og modellen.

«I dag da jeg sto der og hørte India skrike «ingen rasister i våre gater» og «Black lives matter», kom tårene sånn ordentlig. Av kjærlighet, solidaritet og varme. Jeg er så stolt av å være norsk og så stolt av Oslo. Takk!», skrev Tinashe på Instagram rett etter demonstrasjonen.

Tre dager er gått siden 35-åringen viste frem en sjikanemelding hun hadde mottatt – på «BlackOutTuesday» – en dag som markeres med massiv antirasisme. Avsenderen omtalte henne som «svart, dumt dyr».

– Jeg blir sjokkert og sint, men jeg blir også veldig lei meg, uttalte Tinashe til VG.

les også Tinashe Williamson: – Sjokkert og sint

Da VG ringer henne kort etter demonstrasjonen som samlet tusenvis med engasjerte mennesker i hovedstaden fredag ettermiddag, er tonen en annen.

Tinashe er opprømt og overveldet over det hun har vært vitne til.

– Jeg begynner nesten å grine bare jeg snakker om det, sier Tinashe – også kjent som kona til komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson (39).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJENDISPAR: Tinashe Williamson og Odd-Magnus Williamson giftet seg i 2015. Foto: Eivind Griffith Brænde, VG

les også Prinsesse Märtha om rasisme: – Nok er nok!

Selv om helsemyndighetene hadde frarådet folk å samle seg i mengder med tanke på coronaviruset, så lot ikke Tinashe det hindre henne.

– For meg var det viktig for saken i seg selv, men også i solidaritet for det som skjer i USA nå – for rasisme generelt over hele verden. Forhåpentlig får vi en revolusjon nå, og den er det viktig at Norge er med på.

les også Sjekk privilegiene dine!

Tinashe mener det er viktig å rette søkelyset mot den rasismen som også skjer her i landet i dag. Og særlig mye betydde det å ha med seg datteren, India.

– Jeg ville vise henne, dersom hun skulle oppleve å høre et eller annet på skolen eller andre steder, at majoriteten av mennesker ikke er enig med rasistene. Nå har hun fått være på et sted der masse, masse folk sto sammen og viste at rasisme ikke har noen plass. Mennesker som viste samhold og kjærlighet.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Tinashe tok forholdsregler når det gjaldt smittefaren.

– Vi holdt en meter avstand til andre og gikk ikke inn i den verste mengden. Munnbind hadde vi også, forsikrer hun.

les også Anklager Simon Cowell og NBC for trakassering

35-åringen har fått massiv støtte etter at hun fortalte om den vonde opplevelsen tidligere i uken.

– Dessverre er jo vi mennesker sånn at vi helst husker den ene negative meldingen og ikke alle de positive. Men jeg har fått så masse kjærlighet de siste dagene. Jeg er ekstremt rørt, sier hun.

Helsedirektøren om demonstrasjonen: – Bekymringsfullt

Se de mange tusen demonstrantene som samlet seg her:

Publisert: 05.06.20 kl. 21:27

Les også

Fra andre aviser