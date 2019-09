SØR AFRIKA: Hertugen og hertuginnen av Sussex fotografert i Nyanga i Cape Town. Foto: Toby Melville, Reuters

Hertugparet ankom Sør-Afrika i rutefly

Da prins Harry og hertuginne Meghan ankom Sør-Afrika tidligere i dag, skal det ha vært i et helt ordinært rutefly, ifølge flere medier.

For mindre enn 10 minutter siden







Mandag landet hertugparet i Sør-Afrika, og begynte med det sin ti dager lange Afrika-tur. Reisen er den første offisielle turen paret gjør sammen etter at Meghan kom tilbake fra mammapermisjon. Med seg har de sin fire måneder gamle sønn Archie.

les også Avslører hertuginne Meghans «Suits»-comeback

Ifølge CNN reiste den lille familien med rutefly på avreisedagen, og ifølge TMZ og Metro dreier det seg om et British Airways fly fra London – som var rundt en time forsinket.

TMZ skriver at familien ble eskortert ut fra flyet av sikkerhetsvakter da de ankom Cape Town.

NYANGA: Hertuginne Meghan klemmer et barn idet hun ankommer Nyanga i Cape Town. Foto: Courtney Africa / African News Agency

Valget av reisemåten skjedde etter at paret ble sterkt kritisert for sin bruk av privatfly til Frankrike og Ibiza i sommer. Mange mente handlingen var uforenelig med parets uttalte bekymring for klima- og miljøkrisen som verden står overfor.

– Ingen er perfekte, vi kan alle bli bedre og vi har alle et ansvar for våre egne valg og konsekvensene av det.

Slik svarte prinsen på kritikken den gang. Han var da i Amsterdam i forbindelse med lanseringen av Travalyst, et globalt initiativ som blant annet ønsker redusere skadevirkningene av turisme.

les også Slik svarer prins Harry på flykritikken

I løpet av turen i Sør-Afrika vil paret rette oppmerksomheten mot kvinners helse og utdanning, lokalsamfunn, landminer og mental helse, samt miljø og bevaring av truede dyrearter.

Det kunngjorde hertugparet på sin offisielle Instagram-konto tidligere denne måneden:

I tillegg til Sør-Afrika, skal Prins Harry også besøke Angola, Malawi og Botswana. Mot slutten vil familien bli gjenforent i Johannesburg før de legger turen hjemover.

På vei sørover gjorde paret en svipptur innom Italia for å delta i et stjernespekket kjendisbryllup i Roma. Hvorvidt de vil gjennomføre noen lignende avstikkere på veien hjem, er foreløpig uvisst.

Publisert: 24.09.19 kl. 00:09







Mer om