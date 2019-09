ENERGI: Mye energi og trøkk i «Optimist» – her med hovedpersonen Viktor (Hans Marius Hoff Mittet) og ensemblet. Foto: Tovita Razzi

Teateranmeldelse «Optimist»: Teigen-musikal med sprik

Jahn Teigens melodiøse og fortellende sanger har fått god støtte av et energisk ensemble i en forestilling med litt store sprik.

Borghild Maaland

Nå nettopp







Ideen er utmerket, velbrukt både i den store verden og på vår hjemlige arena; kna sammen en rammefortelling rundt sangene til låtskrivere som er gode til å formidle historier med godt tonefølge attåt.

CHATEAU NEUF – «OPTIMIST» Basert på sanger av Jahn Teigen Manus: Øystein Wiik Regi: Mattias Carlsson Koreografi: Simen Gloppen Scenografi, kostymedesigner: Takis Musikalsk ansvarlig: Hans Einar Apelland Med: Hans Marius Hoff Mittet, Jan Martin Johnsen, Hilde Lyrån, Gustav Nilsen, Charlotte Brænna, Jonas Rønning, med flere.

Her er låtvalget utmerket, Vi snakker tross alt om en mann som har servert oss «Min første kjærlighet», «Adieu», «Det vakreste som fins», «Mil etter mil» og «Voodoo» – for å nevne et knippe. Utførelsen på Chateau Neufs scene har høy kvalitet og bærer preg av overskudd.

Anita Skorgan om Teigen-hyllesten: – Trist at han ikke får vært til stede selv

Det som skurrer er deler av historien som er pakket rundt Teigens materiale. Første akt er for lang og for gjentagende. Lidelsene nærmer seg overdosering og en hektisk manager gjentar sine irritasjoner til det irriterende. Godt er det da at andre akten nærmest skifter ham hva angår tempo og handling. Der kommer crazykomikken til sin fulle rett.

KOMIKK: Jonas Rønning som «Gønnar» klar til å ta kunstneren Viktor (Hans Marius Hoff Mittet). Foto: Tovita Razzi

Morsomt og sprøtt plott

Øystein Wiik – veldreven i musikal- og forfatter-bransjen – har skrevet teksten. Han kunne med hell strammet inn første del, eller så burde regissør Carlsson ha gjort det.

Når det er sagt, har Wiik diktet opp et ganske morsomt og sprøtt plott om en selvopptatt musikalkomponist som har fått skrivesperre. Kun dager før premieren på hans nyeste musikal, er fremdeles ikke de siste tonene skrevet.

les også Jahn Teigen hylles med egen musikal på 70-årsdagen

En manager som fyker rundt som en illsint veps, en trofast butler som overøses av skyllebøtter fra ymse hold, en glad og klønete elektriker (med drøm om å opptre), en pengeinnkrever og en ung jente med mystisk agenda utgjør persongalleriet i denne absurde fortellingen.

SAMSPILL: Mye fint samspill i «Optimist». Hans Marius Hoff Mittet med ensemblet. Foto: Tovita Razzi

Den bisarre historien – sine svakheter til tross – kler i stor grad Teigens musikk. Sammensetningen av låtene er ikke tilfeldig, og de utføres av et ensemble med solid erfaring både hva musikaler og humor angår. I tillegg er det dansenumre med høy showfaktor som bidrar til oppsetningens optimistiske grunntone.

Strålende musikalsk formidler

Hans Marius Hoff Mittet er en strålende musikalsk formidler av de store følelser, men hans lidelser som tragisk komponist blir i overkant parodisk. Hilde Lyrån har både komedie-timing og musikalsk trøkk som kjeftesmellende manager. At hennes replikker i starten går på repeat, burde vært stanset av regissøren.

les også Hans Marius Hoff Mittet: Opererte bort cyste på størrelse med et egg fra halsen

Jan Martin Johnsen som den forsmådde butler er fin formidler av humor, sårbarhet og musikalitet. Charlotte Brænnas musikalske styrke er nydelig i «Det vakreste som fins». Jonas Rønning er rå morsom som pengeinnkrever «Gønnar». Og i denne historien heier vi alle på elektriker Kjell – mannen med drømmen om å få stå på scenen, en evig optimist som vinner til sist. En person som Gustav Nilsen formidler med lun humor.

Fortellermessige sprik

«Optimist» er en forestilling med en del sprik rent fortellermessig. Den virker noe treg i første akt, men strammes inn med herlig sprø melodramatiske humor etter pause.

Det musikalske er imidlertid upåklagelige. Fargesprakende dansenumre, kreative løsninger i hvordan låtene fremføres og et band med trøkk gjør at Teigens tekster og melodier finner sin plass i en musikal anno 2019. Det hele med en fin tøtsj av kjærlighet.

Publisert: 13.09.19 kl. 00:44







Mer om