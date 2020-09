Foto: John Andresen, Stand Up Norge

Showanmeldelse: Sigrid Bonde Tusvik: «Heks on The Beach»: Terningkast heks

Få norske komikere sparker inn åpne dører med samme kraft som Sigrid Bonde Tusvik.

Nå nettopp

«Heks on The Beach»

Latter, Oslo

Publikum: 200 (fullt)

Med: Sigrid Bonde Tusvik

Regi: Martin Beyer-Olsen

Tekstredaktør: Pernille Johnsen

Til tross for at Sigrid Bonde Tusvik har drevet med standup i snart 20 år, er «Heks on the Beach» – sikkert overraskende for mange – hennes første soloforestilling.

Som Norges største podkaster, aktiv samfunnsdebattant, programleder og forhenværende realitystjerne har hun for lengst markert seg som en av våre sentrale humorister – polariserende, jepp, og på sitt beste skarp, gutsy og veldig morsom.

Et tilsynelatende mussert og i all hovedsak kvinnelig publikum befinner seg i en for anledningen nokså intim storsal på Latter: Kun 200 av gangen slipper inn på «Heks on The Beach» denne høsten.

På den nakne scenen makter Sigrid Bonde Tusvik å balansere det personlige og det mikroskopiske med tidsånd og storpolitikk. Her forekommer Camilla Pihl side om side med den parterte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi. Burka, nikab og hijab. Endometriose, TikTok og Bent Høie (sistnevnte i en suveren parodi).

Showet flyter avgårde i dette spennet mellom politiske overbevisninger, private pinligheter og et våkent øye for absurditetene som definerer 2020. En time og et kvarter med uavbrutt monolog krever svært mye, både av komiker, manus og regi, men her virker det som om daukjøtt har blitt skåret bort med nærmest ivrig glede.

Det flyter meget godt og uanstrengt, men strukturen kunne like fullt vært hakket strammere, og tempoet mer variert. En Karoli-anekdote mot slutten virker innforstått og påtatt, mens den robotiserte gulasj-oppskriften som spilles av på vei ut gir en enslig dunst av regissør Martin Beyer-Olsens finger med i det hele.

Som Bonde Tusvik selv påpeker: Dørene hun sparker inn er vidåpne. Likevel får hun det til å funke, uten å bli moraliserende eller utmattende. En liten bragd i seg selv.

Publisert: 03.09.20 kl. 23:26

