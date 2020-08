Setter av 900 millioner til kultursektoren

Regjeringen setter av 900 millioner kroner til sektoren i en ny stimuleringspakke de håper skal tre i kraft fra 1. oktober.

Det opplyste kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse onsdag.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sier Raja i en pressemelding.

– Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktige enn noen gang, legger han til.

I pressemeldingen skriver Kulturdepartementet at de håper ordningen vil føre til økt aktivitet i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. De skriver at målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.

I første omgang forlenges nåværende ordning med én måned, og så regjeringen den nye ordningen skal tre i kraft fra oktober. Den må først godkjennes av Stortinget.

Publisert: 19.08.20 kl. 10:14