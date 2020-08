Kulturminister Abid Raja gir ingen løfter for kulturlivet i 2021

Øyafestivalen planlegger fullblods arrangement i 2021. Abid Raja gjør det klart at det skjer uten at støtteordninger for neste år er på plass.

Tirsdag gikk Øya, en av Norges største musikkfestivaler, ut med ni artistnavn – blant dem Bon Iver, Aurora og Kvelertak – for arrangementet de planlegger i august 2021.

Til VG sier daglig leder Tonje Kaada at de planlegger «full festival per dags dato».







Onsdag formiddag kunngjorde kulturministeren at regjeringen går inn for at Stortinget bevilger 900 millioner til en ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren.

Disse millionene er ment å dekke tap gjennom 2020. Neste år er imidlertid et stort spørsmåltegn. Abid Raja sier til VG at han nå jobber med å få på plass en ordning for 2021, men at den tidligst vil bli presentert om to måneders tid.

– Krysser fingrene

– Øya og andre festivaler står regjeringens hjerte nær. Per i dag er det umulig for meg å si hva som er situasjonen neste august. Dessverre er det ikke engang slik at vi vet hva som skjer utpå høsten, sier kulturministeren.

– Er det smart eller dumt å planlegge for fullrigget festival neste år nå?

– Det må ulike arrangører gjøre sine ulike vurderinger av, men jeg synes det er utrolig flott at folk er ambisiøse og entusiastiske, og at man er optimistiske. Den optimismen, kreativiteten og engasjementet vil jeg bidra til å opprettholde. Og så tror jeg de vet akkurat som alle andre at vi ikke vet hva som skjer neste august.

Øya-leder Kaada sier seg enig i det, og håper på en mer normal verden når Øya 2021 skal forsøke å gå av stabelen.

– Vi velger å være positive, krysser fingrene for en rask vaksine, og tror uansett at vi gjennom konstruktiv dialog skal klare å bidra til at profesjonelle norske festivalarrangører kan skape et sikkert miljø for publikum i årene fremover.

Kaada sier videre at Øya-ledelsen både håper og tror at kompensasjons- og stimuleringsordninger fortsetter så lenge det foreligger restriksjoner på arrangementer fra myndighetene.

– Det høres rart og usannsynlig ut at de skulle velge å kutte all støtte fra 1. januar dersom situasjonen er noenlunde lik som i dag.

Tone Østerdal er daglig leder i foreningen Norske Konsertarrangører. Hun er svært positiv til en dreining mot å stimulere til aktivitet, og til summen Raja nå har lagt på bordet.

Hvordan de 900 millionene skal brukes, planlegger Raja å diskutere med sentrale aktører i kulturlivet kommende uke.

– Vi har fortsatt flere spørsmål enn svar etter dagens pressekonferanse. Vi setter pris på at kulturministeren inviterer oss inn for å diskutere hvordan stimuleringsordningen skal og bør se ut, men det er avgjørende at Kulturdepartementet legger til rette for en reell medvirkningsprosess, der de som «har skoa på» faktisk blir hørt. Og vi har hele tiden opprettholdt at krisetiltakene må vare like lenge som krisen vedvarer, sier Østerdal, som spår behov for krisehjelp for musikkbransjen ut hele 2021 og inn i 2022.

– Tid for å stimulere

De 900 millionene er i tillegg til de 1,25 milliardene som allerede er bevilget. Det opplyste kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse onsdag.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sier Raja i en pressemelding.

Målet er å få mer aktivitet i kulturlivet, ikke bare kompensere for arrangementer som ikke gjennomføres, opplyste Raja.

Må godkjennes

– Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, legger han til.

I første omgang forlenges nåværende ordning med én måned, og så vil regjeringen at den nye ordningen skal tre i kraft fra oktober. Den må først godkjennes av Stortinget.

Departementet opplyser også at fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent av avlyste arrangementer. Fra 1. november og ut året blir det 50 prosent. På nyåret blir det ikke kompensert for avlyste arrangementer.

Norges største artister flokker seg rundt corona-kunstnerstipend

Økt aktivitet i kulturlivet, vil igjen skape aktivitet hos underleverandørene, håper Kulturdepartementet.

Norske konsertarrangører fortvilte tidligere i august da ikke ble åpnet for 500 personer i kulturarrangementer på grunn av smittesituasjonen.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd, i hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sa Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører til VG tidligere i august.

Bekymringen for en mulig enda tapt sommer ble ikke mindre da overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sa følgende til NRK tidligere i uken, i forbindelse med vaksinespørsmålet:

«Så vi kan bare venne oss til å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand til folk, for det må vi holde på med i to-tre år», sa Aavitsland.

