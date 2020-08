EMOSJONELL: Den kjente sminkestjernen gråter flere ganger i videoen. Hun forklarer at hun ville fortelle om det som skjedde mens hun var i sitt rette element, en sminkevideo. Foto: NikkieTutorials / skjermdump YouTube

NikkieTutorials snakker ut etter å ha blitt ranet

Youtuberen, kjent for å dele skjønnhetstips, har publisert sin første video etter at hun og forloveden ble ranet i sitt eget hjem av tre personer. Hun takker fansen for støtten.

Nikkie de Jager (26), kjent som NikkieTutorials, har over 13,5 millioner følgere på YouTube. Den kjente sminkestjernen har fans over hele verden, og var i Norge i fjor for en tv-innspilling.

Denne uken postet hun en video med tittelen «Letting you know I'm okay ... Makeup Therapy».

– Hvis du har fulgt meg i noen år, så vet du at 2020 har vært litt av et år, sier De Jager i videoen.

Nederlenderen startet året med å stå frem som transkjønnet.

Sammen med forloveden Dylan Drossaers, ble 26-åringen ranet og truet med pistol 8. august. Hendelsen skjedde i parets hjem i Nederland rundt kl. 16. Ifølge avisen RTL Boulevard skal minst tre personer ha stått bak det dramatiske innbruddet.

– Jeg er okay, sier De Jager og fortsetter videre i videoen:

– Det kommer til å ta tid for Dylan og meg å komme over dette og fortsette med livene våre.

NikkieTutorials forklarer at hun ikke kan gå i detaljer om hva som skjedde på grunn av den pågående etterforskningen til politiet.

SMINKE: Nikkie de Jager (26) har fått fans over hele verden. Hun gikk viralt med videoen «The Power of Makeup» i 2015. Foto: AFP

– Jeg må tulle for å takle dette

Selv om De Jager snakker om en alvorlig hendelse gjør hun det mens hun viser hvordan man sminker seg som en Barbie-dukke.

– Jeg må tulle for å takle dette, forklarer hun.

NikkieTutorials forklarer at hun hadde planlagt å lage denne sminkevideoen og at hun ikke ville la ranerne forandre planen, men at hun fortsatt ville dele med fansen om hva som skjedde.

I videoen takker NikkieTutorials fansen for at de har latt henne håndtere hendelsen i ro og for at de har sendt støttende meldinger.

2020 har vært er spesielt år for Youtuberen. Flere mener hun startet opprøret mot tv-profilen Ellen DeGeneres:

Familie er alt

– Kanskje en dag kan jeg fortelle dere alt, men akkurat nå er det umulig på grunn av min psykiske helse, sier De Jager.

Hun forklarer at den dramatiske hendelsen har forandret hvordan hun prioriterer ting i livet sitt, spesielt sin psykiske helse.

– Når et av de største marerittene blir sanne, så er det veldig uvirkelig, men det sette en god del ting i perspektiv. Du forstår at familie betyr alt og at god helse er enda viktigere, sier De Jager.

NikkieTutorials forklarer i videoen at sminke alltid har vært en form for terapi for henne, og at den lidenskapen er noe ranerne ikke kan ta fra henne.

I løpet av den første dagen videoene var ute hadde flere tusen fans kommet med støttende meldinger i kommentarfeltet.

