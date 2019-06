BRUDEPARET: Sissel Berdal Haga og Olav Thon utenfor hotellet i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

Olav Thon (95) har sagt ja til Sissel Berdal Haga (78)

HOTEL BRISTOL OSLO (VG) Nå er de gift. Den kjente hotell- og eiendomsmilliardæren fikk fredag sin kjære på Hotel Bristol i Oslo.

Hotel Bristol er Olav Thons første hotell, så hva passer vel bedre enn å gifte seg nettopp der? Fredag får 95-åringen sin Sissel Berdal Haga – 30 år etter at de traff hverandre. På taket av hotellet flagges det for aneldningen.

Foran familie og venner, og et samlet pressekorps, så brudeparet svært fornøyd ut da de viste seg utenfor hotellet like før vielsen. Hun er iført gul, fotsid drakt og hatt, mens brudgommen stiller med turkist magebelte og tversoversløyfe – og sin velkjente lue.

– Fantastisk

– Det er festlig, fantastisk! Været og alt har klaffet, sa en fornøyd Thon til pressen utenfor hotellet før han og kjæresten ble smidd i Hymens lenker.

Selve vielsen varte i 20 minutter. Etterpå signerte de vielsesattesten.

Før vielsen sto Kampen Janitsjarorkester og spilte, så det var vanskelig både for brudeparet og høre spørsmålene fra reporterne.

– Vi får snakke sammen inne, sa Thon til pressekorpset.

På spørsmål om hvordan han føler seg i dag, svarte hotellkongen smilende:

– Jeg er i god form, vet du.

Snart bærer det videre til den lukkede bryllupsfesten, men før det skal paret ta seg tid til å snakke med de fremmøtte pressefolkene.

Ca 250 gjester er invitert til bryllupet. Forlovere er søsteren til Sissel, Gunnel Berdal Wulstein, og Erling Kagge. Sissel vil heretter bære navnet Sissel Berdal Haga Thon.

Jan Åge Fjørtoft skal være toastmaster.

Til VG fortalte paret i midten av juni litt av bakgrunnen for at de gifter seg nå.

– Vi går begge inn i alderdommen og da er det veldig godt å vite at man har hverandre. Det er på en annen måte når man har inngått ekteskap enn når man bare er samboere. Det gir en trygghet for at vi tar ekstra godt vare på hverandre fremover, sa Sissel den gang, mens brudgommen avslørte at han har tatt i bruk Google for å sjekke om han er Norges eldste brudgom noensinne.

HER SKJER DET: Kampen Janitsjarorkester utenfor hotellet der de to gifter seg. Foto: Frode Hansen, VG

– Jeg hadde jo trodd at vi lå på verdenstoppen, men jeg så at det var en i USA som var 103 og bruden 97, så det skal godt gjøres at vi slår de, mente han.

Men også andre godt voksne nordmenn gifter seg. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eldstemann ut de siste ti årene var en kar på 91, mens eldste kvinne var 98.

FARGERIKT: Olabilløp-gutta ordnet utdrikningslag for Olav Thon og Sissel Berdal Haga i midten av juni. Fra venstre: Jan Terje Skalmerud, Hans Jacob Mydske, Sissel Berdal Haga, Kjetil Ørbeck, Olav Thon, John Mosvold, Morten Biong Nilsen, Hans Moe, Lasse Berg, Kåre Mortensen og Erik Baumann. Foto: Privat

Livet har også hatt sine utfordringer. Olav giftet seg med Inger Johanne Thon da de begge var unge, men hun ble tidlig rammet av Alzheimer, og han tok aldri ut skilsmisse fra sin syke kone, som døde i fjor.

Sissel har tre voksne barn fra et tidligere ekteskap, som tok slutt da barna var i tenårene. Det hendte hun tok nettene til hjelp for å rekke å være både mor og dommer.

Publisert: 21.06.19 kl. 11:05 Oppdatert: 21.06.19 kl. 11:43