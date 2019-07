Foto: Chris Allerton/SussexRoyal / PA Wire

Harry og Meghans Archie døpt

Den to måneder gamle sønnen til prins Harry og hertuginne Meghan ble lørdag morgen døpt i en privat seremoni i Windsor.

Lørdag ettermiddag delte paret to bilder fra seremonien på sin offisielle Instagram-konto @Sussexroyal.

«I dag morges ble sønnen til hertugen og hertuginnen av Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, døpt i det private kapellet i Windsor slott i en intim seremoni forrettet av erkebiskopen av Cantebury, Justin Welby» skriver de på Instagram.

«De kongelige høyheter føler seg heldige som har kunnet nyte denne dagen sammen med familien og Archies faddere».

De opplyser også at dåpsbarnet var kledd i en håndlaget kopi av den kongelige dåpskjolen som har vært i bruk siden dåpen til droning Victorias eldste datter i 1841. I 2004 fikk dronningen laget en kopi for å kunne bevare det historiske plagget for fremtiden, og for å kunne holde tradisjonen ved like.

GJESTER: Bakerst fra venstre: Prins Charles, Meghans mor Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale og prins William. Foran fra venstre: Camilla, hertuginnen av Cornwall, prins Harry, Meghan, hertuginnen av Sussex, Archie og Kate, hertuginnen av Cambridge i the Green Drawing Room i Windsor Castle. Foto: Chris Allerton/SussexRoyal / PA Wire

Flere britiske medier, deriblant The Telegraph, skrev tidligere på dagen at Archie var blitt døpt i Windsor på formiddagen i en privat seremoni. Hertugen og hertuginnen av Cambridge ble observert i en bil på vei til Windsor, og var antatt å være gjester i dåpen .

Mange briter hadde møtt opp i gatene og viste fram britiske flagg og hilsener til Archie.

Foreldrene har sagt de vil vokte sønnens privatliv, og ønsker at han skal behandles som en «vanlig borger». De har også valgt bort tiltaleformen «Hans kongelige høyhet».

OPPMØTE: Vaktbyttet ved Windsor slott var ekstra godt besøkt denne lørdagen, ettersom mange forventet å få et glimt av noen av gjestene eller dåpsbarnet selv. Foto: Rick Findler/PA via AP

Publisert: 06.07.19 kl. 17:27 Oppdatert: 06.07.19 kl. 18:02