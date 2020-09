Her er deltagerne i neste «Kompani Lauritzen»: – Folk besvimer som fluer

Linnéa Myhre, Morten Hegseth og Vegard Harm er blant dem som skal få kjørt seg i Dag Otto Lauritzens og Kristian Ødegårds knallharde regime. Flere har allerede fått sammenbrudd.

For mindre enn 10 minutter siden

Debutsesongen av «Kompani Lauritzen» ble en gigantsuksess på TV 2 i vinter. For litt under en uke siden gikk kanalen i gang med innspillingen av en helt ny sesong – som kommer på TV på nyåret.

Linnéa Myhre (30) er én av 14 som nå ikler seg militæruniformen og stålsetter seg for en helt ny hverdag. Ifølge bloggeren har deltagerne allerede fått kjenne et knallhardt regime på kroppen.

VGTV-profil Bernt Hulsker skal også være i med årets sesong. Under kan du se hvor ille det gikk sist den tidligere fotballspilleren var på TV med Dag Otto Lauritzen.

– Det er veldig opp og ned i sinnsstemning så langt, så det spørs hvilken tid på døgnet man spør. Vi hadde en ganske jævlig dag på lørdag, det var kanskje den verste dagen i hele mitt liv. Men jeg kom meg jo gjennom det, og når jeg faktisk klarte det, skal jeg sannelig klare alt altså, sier hun til VG.

– Hva var det som var så ille?

– Det var en lang dag, og man hadde ikke krefter igjen eller noe som helst. Jeg ble dehydrert og kastet opp så mange ganger at hjelp. Det var en ny opplevelse. Jeg ble litt redd kanskje, for det er store deler av dagen jeg ikke husker engang. Men da vet jeg i hvert fall at jeg fikk kjørt meg hardt.

Under ser du portretter av de 14 «Kompani Lauritzen»-deltagerne:

forrige





























fullskjerm neste Artist og MGP-vinner Ulrikke Brandstorp (25).

30-åringen forteller om mye gråt og flere sammenbrudd.

– Folk besvimer som fluer, for folk kjører seg selv så hardt. Men vi støtter og trøster hverandre, vi skal jo alle gråte på et tidspunkt.

Med i programmet er også Vegard Harm (24) og Morten Hegseth (34), begge kjent fra VGTVs «Panelet».

– Det er helt jævlig, men vi prøver så godt vi kan, medgir Vegard Harm, mens «Panelet»-kompanjong Hegseth synes det aller verste så langt har vært å omgi seg med befalet.

KAMPKLARE: Disse deltar i den kommende utgaven av «Kompani Lauritzen» på TV 2. Bak fra venstre: Edward Schultheiss, Margrethe Røed, Carl Martin Eggesbø, Håvard Tjora, Vegard Harm, Jakob Schøyen Andersen, Christine Dancke, Bernt Hulsker, Morten Hegseth, Faten Mahdi Al-Hussaini, Ulrikke Brandstorp, Siri Avlesen-Østli, Linnéa Myhre og Vida Lill Berge. Foto: Matti Bernitz, TV 2

– Den største utfordringen til nå har vært å ha sinte menn rundt deg som sier at du er elendig døgnet rundt, sier den 34 år gamle TV-profilen.

De to kompisene drar også frem lørdagen som en svært tung dag, noe som slo spesielt hardt ut på Vegard Harm.

les også «Kompani Lauritzen»-finalen sett av nesten én million: TV 2 lover ny sesong

– Jeg gruer meg sånn til dette kommer på TV. Jeg hadde sammenbrudd første dagen. Jeg lå på bakken bak et bygg og bare gråt. Jeg bare så på kamera og tenkte «Hva skal jeg gjøre nå»? På lørdag, da vi skulle avslutte opp en fjelltopp, var jeg så sliten at jeg bare måtte sette meg ned og hvile litt. Jeg gjorde det, og plutselig fikk jeg et slags anfall. Jeg lå der og var helt død.

I AKSJON IGJEN: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård er i full gang med innspillingen av den nye «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz, TV 2

Hegseth synes ikke det var noe hyggelig å bivåne det som skjedde fra sidelinjen.

– Folk sa han gikk inn og ut av bevissthet, og folk prøvde å få liv i ham igjen, forklarer han.

Ifølge Harm har han i ettertid fått forklart at folk rundt ham gråt da de så scenene som utspilte seg.

– De syntes det var ekkelt å se på. Selv husker jeg ikke at jeg besvimte engang. Jeg sitter jo her, jeg lever, så folk får bare se hva som skjer.

les også Øyvind «Vinni» Sauvik vant «Kompani Lauritzen»: – Så utrolig mye mer enn egne følelser

Da VG snakket med duen noen få dager før avreise til innspillingen, la de ikke skjul på at de ikke helt vet hva det å være i militæret innebærer.

– Ingen av oss har vært i Forsvaret. Jeg dro i stedet inn på «Big Brother», mens du Vegard ...

– Nei, jeg kom jo ikke inn i militæret. Jeg huket av for «ikke motivert». Alle måtte på «sesjon, del 2», men jeg slapp det og.

Husker du denne scenen fra sesong 1 av «Kompani Lauritzen»? Håvard Lilleheie hadde store problemer med å utføre «Tårnhoppet»:

les også Øyvind «Vinni» Sauvik før finalen i «Kompani Lauritzen»: – Jeg burde bare holdt kjeft

Ifølge Hegseth er de to med for å ta «rollen» til tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi (28), som var med i den første sesongen.

– Jeg må jobbe med psyken, for der kan jeg stryke med. Jeg kan finne på å si «Dette trenger ikke jeg», for deretter å si til produksjonen at «Nå drar jeg hjem», forteller Vegard Harm.

I den første sesongen av «Kompani Lauritzen» var det Øyvind «Vinni» Sauvik (44) som gikk av med seieren.

Publisert: 08.09.20 kl. 07:00

Les også