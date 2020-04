GODT UTSTYRT: Maiken Wahlstrøm Nilssen reiste fra Los Angeles til Norge, via Amsterdam, iført munnbind. Underveis tok hun også til tårene. Foto: Privat

Maiken W. Nilssen sikker på at hun hadde corona: – Jeg knakk helt sammen

Den tidligere «Farmen kjendis»-deltageren (29) har vært svært syk og skal ha fått beskjed av legen om at hun sannsynligvis er rammet av viruset. På vei hjem til Norge tok følelsene fullstendig overhånd.

Nå nettopp

Modellen Maiken Wahlstrøm Nilssen ble for alvor kjent for det norske folk da hun deltok i «Farmen kjendis» i 2018. Det siste året har hun for det meste oppholdt seg i Los Angeles, der hun prøver å gjøre karriere som skuespiller.

Denne uken la hun ut flere bilder og videoer på Instagram Story der hun gråtende tar seg til flyplassen i den amerikanske storbyen i forbindelse med tirsdagens hjemreise til Norge – iført munnbind.

– Jeg knakk helt sammen i taxien på vei til flyplassen. Jeg gråt fordi det var så rart å pakke alle tingene sine og reise fra det nye hjemmet sitt fordi det regjerer en pandemi. Taxisjåføren satt med fullt utstyr, gummihansker og maske. Jeg har jobbet så hardt for å kunne flytte ned dit, og har bygget opp et kjempenettverk. Så det ble emosjonelt å dra, forteller hun til VG.

Ifølge den 29 år gamle modellen har hun i flere uker vært syk, så syk at hun har måttet oppsøke lege.

– Det har vært et lite helvete, medgir hun.

PÅ TV: Maiken Wahlstrøm Nilssen fikk mye oppmerksomhet da hun deltok i «Farmen kjendis» i 2018. Det siste året har hun for det meste oppholdt seg i USA. Foto: Frode Hansen / VG

Hun forklarer:

– Jeg er hundre prosent sikker på at det var corona jeg hadde. Som alle andre har jeg hatt influensa et par ganger i livet, men dette er noe helt annet enn noe annet jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg var så dårlig at jeg en periode ikke kunne gå ut døren, bare det å gå opp trappen var en kjempebelastning.

Nilssen trodde først at det var snakk om en vanlig influensa eller en forkjølelse etter å ha surfet.

– Jeg var forkjølet i tre uker, men plutselig gikk det over til noe jeg ikke hadde følt før. Jeg fikk en legetime over Skype, og der sa den amerikanske legen at jeg mest sannsynlig hadde pådratt meg coronaviruset. Jeg hadde alle symptomene, men likevel ønsket de ikke teste meg siden jeg er så ung. Men jeg fikk antibiotika og lungemedisin på døren.

– Det var perioder der jeg bare lå i sengen og nesten gråt, det var så smertefullt.

Hun forklarer sykdomsforløpet på følgende måte:

– Jeg sov i 13–14 timer hver natt og var helt utslitt. Det føltes som at kroppen var en sakkosekk. Null energi, jeg var veldig slapp. Det å gå til toalettet eller opp og ned trappen var kjempeslitsomt. Jeg var tung i pusten og fikk kjempesmerter i muskler, spesielt i nedre rygg. Jeg klarte hverken ligge, sitte eller stå. Det var ganske jævlig. Lukt- og smakssanser forsvant helt også. Og noe feber i én dag, men heldigvis ikke mer.

Nå føler Nilssen seg nesten helt tilbake i gjenge. Planen var at hun skulle dra hjem til Norge tidligere, men på grunn av det som kan ha vært corona ville hun ikke utsette dem hjemme for en eventuell smitte.

– Hadde jeg dratt hjem for tre uker siden hadde jeg spredd det overalt, mener 29-åringen, som forteller at hun har gått med munnbind i lang tid og at det er praksis blant de fleste i USA.

– Da jeg landet på Gardermoen og så at ingen hadde maske – eller munnbind – fikk jeg helt sjokk. Men det handler vel om at myndighetene i Norge tar andre grep i bruk enn hva jeg er vant til i USA.

Vel hjemme i Norge er den tidligere «Farmen kjendis»-deltageren glad for at hun dro akkurat nå.

– Jeg tenkte at hvis Trump hadde stengt flytrafikken totalt, da hadde jeg faktisk blitt låst i USA og ikke kommet meg noen vei. Jeg ville bare roe ned nervene til familien og gjøre det som er smartest. Det beste for alle mennesker er nok å fly hjem til hjemlandet sitt når noe såpass heftig har spredd seg verden rundt, mener Maiken Wahlstrøm Nilssen.

Publisert: 17.04.20 kl. 19:23

