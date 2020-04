FOLKETOMT: Det er stille både i og utenfor operahuset i Oslo etter at nær 600 ansatte ble helt eller delvis permittert denne uken. Foto: Bringedal, Terje

Raser mot permitteringer på nasjonale scener

– Jeg er steike forbanna, sier forbundsleder om permitteringen av nesten 600 ansatte ved Den Norske Opera & Ballett.

Kraftsalven kommer fra Henriette Jevnaker som er leder for Fagforbundet Teater og Scene til FriFagbevegelse. Hun gjentar gjerne hvorfor hun er «steike forbanna» overfor VG:

– Permittering er en alvorlig sak og så inngripende i folk lønns- og arbeidsvilkår, men i denne situasjonen har de ikke gått inn i saklighetsgrunnlaget. Rullegardinen har gått helt ned for arbeidsgiverne. Det skal være saklig grunnlag for permitteringer, sier Jevnaker.

Denne uken ble 598 ansatte helt eller delvis permittert ved Den Norske Opera & Ballett. Alt er avlyst i Operaen, foreløpig ut april. Henriette Jevnaker mener det er uansvarlig personalpolitikk at arbeidsgiver går ut og permitterer på denne måten.

– Fagforbundets medlemmer innen produksjon jobber ofte i mange måneder, av og til i år, med forskjellige produksjoner foran premierer, noe disse kunne gjort i den tiden forbudet mot publikumsrettede virksomheter er aktivt, sier hun.

FORBANNET: Leder i Forbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker. Foto: Fagforbundet

Operaens administrerende direktør, Geir Bergkastet, avviser overfor FriFagbevegelse, at de opptrer uansvarlig.

– Vi mener at myndighetsforbudet, smittevernhensyn og de økonomiske utfordringene coronakrisen gir, er saklig grunn for å gå til permitteringer. Vårt hovedhensyn har vært de ansattes helse. I tillegg vil vi naturligvis bidra til å begrense smittespredning. Videre har vi fokus på å drive mest mulig forsvarlig innenfor den økonomien Operaen har. På den måten mener vi at vi trygger fremtidige arbeidsplasser, sier Bergkastet.

Den Norske Opera & Ballett mottar for tiden 625 millioner kroner i statsstøtte.

Også permitteringene ved Nationaltheatret får høre det fra Henriette Jevnaker som i dagens Klassekampen retter den samme kritikken også mot denne nasjonale scenen. Teatersjef Hanne Tømta sier til VG at det er naturlig at det også blir tatt avgjørelser som ikke alle er enige i når de står oppe i en av de største krisene i teaterets historie.

– Vi tar naturligvis kritikken fra fagforeningene på alvor, og vi forstår at de er uenige i premissene for permitteringsvarslene som er sendt ut. Vårt hovedfokus har vært å sikre Nationaltheatret for fremtiden, og at alle våre 290 ansatte har jobb når denne krisen er over, sier Tømta og presiserer at de har hatt en solidarisk tilnærming som gjør at de aller fleste kun er delvis permittert.

Også Norsk Skuespillerforbund er skeptiske til tidspunktet for permitteringene og skriver i en pressemelding at de mener drøftingene med de tillitsvalgte ved de offentlig støttede scenene flere steder har vært mangelfulle.

– Vi registrerer at flere av teatrene som har behandlet spørsmålet om

permitteringer i svært liten grad har lagt vekt på mulige arbeidsoppgaver. Enkelte teatre har etter vårt syn heller ikke hatt reelle drøftinger med sine tillitsvalgte, slik hovedavtalen krever, skriver forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

Publisert: 01.04.20 kl. 16:53

