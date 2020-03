RUNDER AV: Sesong 16 av «Grey’s Anatomy» ser ut til å måtte rundes av tidligere enn planlagt på grunn av corona. Foto: Bob D'Amico / American Broadcasting Companies,

«Grey’s Anatomy» sesong 16 – avsluttes tidlig grunnet corona

Medisindramaet «Grey’s Anatomy» må runde av pågående sesong tidligere enn planlagt, på grunn av dagens virkelige medisindrama.

Nå nettopp

Vanligvis har «Grey’s Anatomy» 24 episoder i hver sesong, denne gangen må de nøye seg med 21 episoder, melder en rekke amerikanske medier, blant annet CNN.

På grunn av corona måtte TV-kanalen ABC stanse serieproduksjonen. Dermed vil ikke sesongens finaleepisode gå som planlagt. Produsent Krista Vernoff lover likevel en tilfredsstillende slutt på sesong 16 på Twitter. Episoden sendes i USA 9. april og skal hete «Put on a Happy Face».

I Norge går serien på TV 2 Sumo på fredager.

Også skuespiller Ellen Pompeo lover seerne en god sesongavslutning på Twitter. Hun beroliger fansen med å skrive: «Men vi har fortsatt noen episoder igjen å sende».

Pompeo spiller seriens hovedrolle og favoritt, Meredith Grey, og har gjort det i 14 år og 16 sesonger.

Fansen er vant med å se henne som prisvinnende lege og kirurg. For et par uker siden minte hun fansen på at hun ikke er noen lege ved å legge ut en video på Instagram, for å vise sin takknemlighet til helsemedarbeidere i coronakrisen.

I løpet av sesong 16 har «Grey’s Anatomy» mistet nok en skuespiller fra originalbesetningen, nemlig Justin Chambers (49). Han spilte rollen som den høyt elskede barnelegen Alex Karev.

OBS: Røper handling, så ikke les videre om du ikke vil vite hva som skjer!

Også flere overraskelser har kommet i sesong 16. Blant annet kan det virke som Maggie Pierce, spilt av Kelly McCreary (38), finner kjærligheten.

Richard Webber, spilt av James Pickens (65), ser ut til å ha fått en form for sykdom, etter å ha opptrådt svært forvirret under en konferanse.

I tillegg er det fortsatt usikkerhet rundt Andrew Delucas, Giacomo Gianniotti (30), mentale helse.

Nå som sesongen avsluttes tidlig vil seerne kanskje ikke få svar på alle spørsmål, men Ellen Pompeo har heldigvis lovet en tilfredsstillende avslutning.

Publisert: 29.03.20 kl. 18:41

