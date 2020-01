DAGEN FØR MØTET: Dronning Elizabeth var søndag ettermiddag på en gudstjeneste i kirken St. Mary Magdalene i Sandringham i Norfolk. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Kongelig krisemøte i dag: Disse spørsmålene må besvares

Får hertugparet beholde titlene? Og hvor skal sønnen Archie vokse opp? Dette blir trolig blant spørsmålene som skal besvares når dronning Elizabeth (93) kaller inn til alvorsprat på Sandringham slott mandag.

Krisemøtet, som britiske medier var raskt ute med å kalle det, følger etter fem svært intense dager med massive medieoppslag og spekulasjoner om hva som egentlig foregår i kulissene i kongeleiren.

Etter at prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) brått – og angivelig uten forvarsel – kunngjorde at de trekker seg tilbake og delvis flytter utenlands, knytter det seg stor nysgjerrighet til deres fremtidig posisjon i kongehuset. Og da dreier det seg om mer alvorlige ting enn at Madame Tussauds vokskabinett har valgt å flytte dukkene av Harry og Meghan bort fra de andre kongelige.

Dronningen møter mandag barnebarnet Harry ansikt til ansikt. Prins Charles og Harrys eldre bror, prins William (37), skal også være med. Meghan befinner seg for tiden i Canada med sønnen Archie (åtte md.), så hun blir angivelig møtedeltager via telefon.

Sky News har ramset opp 13 spørsmål de regner det som sannsynlig at kongefamilien må ta stilling til på møtet. Det første spørsmålet mediegiganten mener skal debatteres, er hvorvidt prins Harry får beholde sin plass i arverekken. Han er den sjette i rekken til å arve tronen.

Ellers mener de at det må diskuteres om Harry og Meghan får beholde sine titler. Han er prins, men også hertug av Sussex. Meghan har ikke prinsessetittel, men ble hertuginne av Sussex da hun i 2018 giftet seg med Harry i mai 2018.

STRIDENS KJERNE: Hertuginne Meghan og prins Harry på offisielt besøk i Australia høsten 2018. Hertugparet sørger for turbulens i kongehuset. Foto: Dominic Lipinski / PA POOL

Hvor skal sønnen Archie vokse opp? Når paret har kunngjort at de heretter vil bo vekselvis i England og Canada, hvor skal sønnen etter hvert gå på skole? Nå har de riktignok god tid på seg til å avklare det, men det knytter seg likevel spenning til fremtidsplanene. Også hvordan de har tenkt å balansere det å bo i to land – altså hvor lenge de skal oppholde seg på hvert sted.

Hvordan skal de bli økonomisk uavhengig? Det er også noe dronningen vil ha klarhet i, mener Sky News.

Det er allerede anslått at hertugparet kan komme til å kunne inngå svært lukrative avtaler. Allerede er det klart at Meghan skal gi stemme til et nytt Disney-prosjekt – dette er vel å merke i veldedig sammenheng. 38-åringen, som er amerikansk, var skuespiller i serien «Suits» frem til hun ble kjæreste med prinsen.

DRONNING OG BESTEMOR: Dronning Elizabeth med prins Harry og hertuginne Meghan på et arrangement i 2018. Foto: John Stillwell / PA pool

Sky News mener at hertuginnen kan komme til å returnere til skuespilleryrket. Hvilke kommersielle avtaler paret kan tillate seg å inngå, skal trolig også drøftes. I likhet med hva Norges prinsesse Märtha har måttet svare for i over ti år, vil det være problematisk dersom hertugparet beskyldes for å utnytte sin kongelige posisjon for å tjene penger.

Noe annet som trolig blir tema, er om Harry og Meghans planer forsvarer at de fortsatt skal få motta økonomiske midler fra prins Charles. Hvordan de eventuelt skal skattes for det de tjener som uavhengige, er også et spørsmål.

Britene lurer også på hvor mange kongelige plikter de kan regne med at Harry og Meghan skal stille på når de nå trekker seg tilbake fra «senior-posisjonen» i kongehuset.

Sky News regner det som sannsynlig at det på møtet også skal avklares hvorvidt hertugparet fortsatt skal ha sikkerhetsvakter, og hvem som i så fall skal betale for det.

Siden Harry og Meghan allerede har opplyst at Frogmore Cottage vil fortsette å være deres faste base når de oppholde seg i England, knytter det seg interesse til hvorvidt vedlikehold og oppgradering av eiendommen skal finansieres ved hjel av skattebetalernes penger.

Selv om dronningen skal ha hastverk med å få avklaring i alle sentrale dilemmaer, mener britiske medier at det vil ta tid før offentligheten vil få innsyn i reultatet av møtet.

Kort etter Harry og Meghan hadde sluppet nyheten om planene onsdag, kom Buckingham Palace med denne noe kryptiske uttalelsen:

«Samtalene med hertugen og hertuginne av Sussex er på et tidlig stadium. Vi har forståelse for deres ønske om å jobbe på en annen måte, men dette er kompliserte ting som vil ta tid å finne ut av».

Hertugparets «bombe» kommer kort etter at Meghan i en TV-dokumentar uttalte seg om hvor tøft det har vært å havne i tabloidenes søkelys i kjølvannet av bryllupet. Prins Harry har også den siste tiden langet ut mot pressen, som han mener har opptrådt hensynsløst overfor kona.

Publisert: 13.01.20 kl. 05:18

