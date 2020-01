Hyller Mauds gripende tale til pappa Ari: – Både trist, jævlig og inspirerende

OSLO DOMKIRKE (VG) 16 år gamle Maud Angelicas tale til pappa Ari Behn gikk rett i hjertet på alle.

– Det var en veldig rørende og gripende tale. Det minnet alle om at han har tre døtre, barn, som er veldig glad i ham, og den talen uttrykte dette på en veldig vakker måte, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til VG etter seremonien.

– Måten hun uttrykte sin kjærlighet til faren sin på, og tegningen hun skulle gitt til ham, men som hun aldri fikk gitt – det gjorde sterkt inntrykk, sier Norges tidligere statsminister.

Les mer: – Leah, Emma, mamma og jeg savner deg så mye

RØRT AV MAUDS TALE: Jens Stoltenberg og kona Ingrid Schulerud. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Norges sittende statsminister hyller også Ari Behns eldste datter.

– Det var nydelig, flott og ikke minst utrolig sterkt å klare å gjøre det så kort tid etter at faren har tatt sitt eget liv, sier en tydelig preget Erna Solberg til NRK utenfor Oslo domkirke fredag ettermiddag.

– Det viser en jente som har fått mye kjærlighet og styrke opp gjennom livet sitt, fortsetter hun.

PREGET: Erna Solberg. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Solberg tok selv opp selvmordsproblematikken i sin nyttårstale, etter at Behn valgte å avslutte livet 1. juledag.

– Jeg tror kanskje hun trenger bedre gjennom med budskapet om at du er nødt til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det tror jeg er det viktigste vi sier til alle folk.

Maud Angelica holdt en sterk tale til faren sin. Der viet hun også tid til å oppfordre folk som kjenner på vonde følelser til å søke hjelp - og si at det å be om hjelp ikke er en svakhet, men en styrke.

– Pappa må ha vært så sliten at han følte han ikke hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden, sa Maud i sin tale.

– Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Du kan få hjelp, og det kan bli bedre, sa Maud.

Se hele Mauds tale øverst i artikkelen, eller les mer om talen her.

Forfatter Åsne Seierstad mener det var en utrolig sterk bisettelse, hvor de nærmeste var helt seg selv og snakket om sitt forhold til Ari og sitt forhold til livet. Talen til Maud Angelica gjorde inntrykk.

– Det var jo et virkelig veldig ektefølt rop til alle om å ta vare på hverandre, og at det finnes andre utveier, samtidig som den var helt bugnende av kjærlighet til faren og det de hadde sammen.

TV-programleder Harald Rønneberg var preget da han kom ut etter seremonien. Særlig var han grepet av den lange talen til Ari og prinsesse Märthas eldste datter, 16 år gamle Maud Angelica.

– Det var utrolig sterkt da Maud spesielt snakket til sin far. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg tror ikke Norge kommer til å glemme det heller. Det var både trist, jævlig og inspirerende på én gang. Man sitter der som pappa selv, sier Rønneberg.

Ari Behns barndomskompis, fotballspiller Thomas Myhre, var også sorgtung.

– Det var meget sterkt å være der. At en jente på 16 år kan stå sånn og si så sterke ord. Det var ekstremt beundringsverdig. Hun er utrolig begavet.

Maud hadde med mamma Märtha Louise som støtte under talen i kirken. Ved slutten av talen snakket hun om hvor mye hun hadde ønsket å få sagt ordentlig farvel.

– Vi skulle så gjerne ønske at vi kunne gi deg en aller siste klem. Vi elsker deg pappa – du er en glitrende diamant du også.

Skuespiller Aksel Hennie var også blant dem som hadde plass i kirken.

– Jeg opplevde det som en stund som tok situasjonen veldig på alvor, og som var veldig vakker.

– Hjerteskjærende

Musikkprodusent og låtskriver Mikkel S. Eriksen i Stargate beskriver bisettelsen som vakker og verdig.

– Men det var veldig tøft og heftig. Spesielt talen til Maud var hjerteskjærende. Jeg har en 16 år gammel datter selv, og det er helt ubegripelig og veldig trist, sier han.

Kona Hege Fossum Eriksen er enig og synes det var sterkt med fokuset på mental helse i Maud Angelicas tale.

– Det er helt utrolig. Den kraften. Der tror jeg at hun har startet noe.

– En sånn kraft midt i sin sorg

NRK-profil Haddy Njie sier at det hun først og fremst tar med seg videre fra bisettelsen, er talen til Maud Angelica.

– Selvfølgelig har mange av oss, tror jeg, tenkt mye på henne de siste dagene – på alle de tre jentene, og Aris nære familie. Men nå ser jeg at hun faktisk klarte i den situasjonen å se andre – og se at det finnes mennesker som står på terskelen til det Ari valgte nå, og at hun klarer å tale med en sånn kraft midt i sin sorg. Det er en veldig uvanlig gave å klare å gjøre det.

Njies ektemann Trond Giske ble også sterk grepet av Maud Angelicas tale. Han beskriver den som både «klok og dypt rørend».

– Selvfølgelig en datter som tar avskjed med sin far, men som også evner å si til alle andre som sliter med mørke tanker at det finnes håp og kjærlighet å få. Hun er et enestående barn, og viser en utrolig styrke i dag, mener Giske.

Tidligere bergensordfører Trude Drevland sier om talen til Maud Angelica:

– Det var sterkt. Jeg er rørt. Og jeg er stolt.

Forfatter Unni Lindell skildrer en sår opplevelse inne i kirken.

– Talen til Maud Angelica gjør veldig sterkt inntrykk. Jeg tror dette kommer til å bety noe spesielt for Norge. Hun er så nydelig, og det var så ekte. Maud er modig, sier Lindell, som maner pressen til å vise varsomhet i dekningen av familien i tiden som kommer.

Mange samles til minnestund på Theatercafeen etter bisettelsen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

