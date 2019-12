KJENDISSTØTTE: Skuespiller og regissør Kevin Costner introduserte Pete Buttigieg i Iowa søndag. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB scanpix

Kevin Costner vil ha Pete Buttigieg som president

– Når Pete snakker om samhold, så er det den typen samhold jeg har ventet og håpet på å høre om, sa Hollywood-stjernen Kevin Costner da han lanserte sin støtte til demokratenes yngste kandidat.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Nå nettopp

Kjendisene har begynt å bestemme seg for hvem de vil ha som USAs neste president, noe som markerer en ny fase i

Kevin Costner, som ifølge AP definerer seg som uavhengig politisk sett, reiste til Iowa for å erklære sin støtte til 37 år gamle Pete Buttigieg ved neste års valg i USA.

– Om deres vei leder dere til Pete, slik min har, det blir opptil dere å avgjøre. Når Pete snakker om samhold, så er det den typen samhold jeg har ventet og håpet på å høre om, sa Costner til de over tusen frammøtte i byen Indianola, som har rundt 16.000 innbyggere.

Costner støttet Barack Obama som presidentkandidat i 2008, skriver CNN.

Les også: Buttigieg angrepet i demokratenes debatt: – Jeg selger ikke tiden min

Indianola ligger sør for Des Moines i Iowa, delstaten som var innspillingssted for 1989-baseballfilmen hans, «Field of Dreams», noe demokraten Buttigieg gjorde et poeng av.

MOMENTUM: Demokratenes yngste kandidat Pete Buttigieg (37) holdt velgermøte i Indianola søndag. Foto: RACHEL MUMMEY / X06942

Presidentkandidaten takket Costner for å ha gjort «Iowa så himmelsk som den kan bli på en desemberdag», med referanse til et sitat fra filmen «Er dette Himmelen? Nei, det er Iowa.»

Buttigieg, som er ordfører i South Bend, Indiana, har følge en måling fra RealClearPolitics nå en oppslutning på 8,6 prosent blant demokratiske velgere, og ligger med det på fjerdeplass bak store navn som Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Under demokratenes hittil siste debatt i Los Angeles torsdag 19. desember, måtte han svare på flere angrep fra de andre kandidatene – et tegn på at han nå ses på som en seriøs utfordrer.

Les mer om Pete Buttigieg på VG+: Presidentkandidaten som snakker norsk

Til tross for at kjendisstøtte er velkjent fenomen i amerikansk valgkamp, har ikke sittende president Donald Trump fått like mange klapp på ryggen fra kjente fjes som sine demokratiske motstandere.

Han har dessuten fått en etter hvert ganske lang liste med artister som han ikke får lov til å spille musikken til på arrangementene sine.

Forrige uke gikk skuespiller og rapper Donald Glover – kjent som Childish Gambino – ut med sin støtte til forretningsmannen Andrew Yang, skriver Hollywood Reporter.

Skuespiller Tom Hanks støtter Joe Biden, mens skuespiller Susan Sarandon og rapper Cardi B vil ha Bernie Sanders som president. John Legend gikk ut med sin støtte til Elizabeth Warren i et Vanity Fair-intervju i oktober.

Publisert: 23.12.19 kl. 02:18

Flere artikler