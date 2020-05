TØFFE TAK: Deltagerne i «Kompani Lauritzen» fikk i lørdagens episode kjent på egen frykt på flere måter. Noen taklet det bedre enn andre. Bak fra venstre: Henrik Thodesen, Desta Marie Beeder, Siri Kristiansen, Raymond Kvisvik, Dag Otto Lauritzen, Lise Karlsnes, Øyvind «Vinni» Sauvik og Kristian Ødegård. Foran: Marte Bratberg. Foto: Matti Bernitz

Raymond Kvisvik avslører drama i «Kompani Lauritzen»: – Jeg lå og skrek om natten

Den tidligere fotballstjernen (45) snakker ut om smertehelvetet som aldri ble vist på TV. – De jeg bodde på rom med trodde nesten jeg skulle dø, sier han.

«Kompani Lauritzen» ruller videre på TV-skjermen, og lørdag var det den tidligere fotballspilleren Raymond Kvisvik som til slutt takket for seg. 45-åringen valgte nemlig ikke å fullføre dimmekampen, men heller gi plassen sin «God Morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder (32).

I lørdagens program ble deltagerne utfordret i å takle frykt. Først skulle de gjennomføre et baklengsstup fra fire meters høyde, før de senere skulle gjennomføre en form for hinderløype i mørket som utfordret klaustrofobien. Avslutningsvis fikk deltagerne testet høydeskrekken ved å balansere på en line høyt over bakken.

– For min del var alle tre øvelsene like ille. Jeg skjønte ganske tidlig at jeg ikke kom til å fullføre noen av dem. Men jeg ga den første et forsøk i hvert fall, sier Raymond Kvisvik til VG.

Eks-fotballspilleren valgte nemlig å trekke seg fra samtlige øvelser, selv om han prøvde seg på baklengsstupet – som kun endte i et «baklengshopp». Dermed fikk han kun ett poeng totalt og møtte Beeder, som fikk totalt 15 poeng, til dimmekamp.

På grunn av sin egen labre innsats valgte han av egen fri vilje å reise hjem.

GA SEG: Raymond Kvisvik turte ikke utfordre skrekken i noen av de tre øvelsene deltagerne måtte gjennom. Han valgte derfor å ikke fullføre dimmekonkurransen. Foto: Matti Bernitz

– I ettertid – angrer på at du ikke fullførte noen av de tre konkurransene?

– Nei, jeg hadde ikke en sjanse, jeg var ikke i nærheten. Jeg var ikke lei eller noe heller, men jeg syntes ikke det var riktig at jeg skulle gå videre når jeg ikke hadde bidratt i det hele tatt i denne episoden. Desta fortjente det, hun prøvde i hvert fall.

Han bestemte seg for å reise hjem umiddelbart etter at deltagerne hadde fullført den tredje øvelsen.

SLAGEN: Raymond Kvisvik er ute av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Deltagerne i «Kompani Lauritzen» har underveis fått kjenne på svært tøffe fysiske og psykiske anstrengelser. Og foruten «Tårnhoppet» tidlig i programmet, er det «helvetesdøgnet» i den tredje episoden som sitter aller sterkest i minnet for østfoldingen.

– Det har vært et sinnssykt tøft eventyr. Den avslutningen opp fjellet der ... Alle har fått kjenne på følelsen av å bli «herset» med også. Men samtidig sitter jeg igjen med en veldig glede, vi hadde det veldig fint sammen der inne. Selv om det var tungt var humøret der hele veien. Det er minner for livet.

Fjellet Kvisvik snakker om handler om det blodslitet rekruttene måtte gjennom da de skulle ta seg opp til «Rampestreken» 537 meter over havet bærende på tunge sekker. Dette som avslutning på en i utgangspunktet blytung dag.

Til VG avslører «Kompani Lauritzen»-deltageren at det ble dramatisk også etter at de kom tilbake til brakken.

– Vi la oss til å sove, men så våknet jeg midt på natten av at jeg lå og skrek inne på rommet. Jeg brølte, og hadde kramper i alt som heter lår, legger, innside, utside, fremside, bakside – alt. Det knytte seg fullstendig. Vi var syv på rommet.

Han forklarer:

– De jeg bodde på rom med trodde nesten jeg skulle dø. Det er klart, når én reiser seg i sengen og skriker alt han kan, da er det naturlig å tro at det er noe galt. Jeg er vant til å få kramper både til høyre og til venstre, men når du får det overalt samtidig, da vet du ikke hva du skal gjøre.

FIKK REAKSJON: Raymond Kvisvik og Lise Karlsnes på vei opp til «Rampestreken» under «helvetesdøgnet» i «Kompani Lauritzen». Påfølgende natt fikk han en kjempereaksjon og skrek i smerter. Foto: TV 2

Kvisvik anslår at de enorme smertene varte imellom ti og tolv minutter.

– Og det er lenge når du har kramper overalt. Det var et smertehelvete jeg aldri noensinne har vært borti.

– Hvordan reagerte de andre?

– Alle spurte hvordan det gikk og om de kunne gjøre noe. «Vinni» sov gjennom alt tror jeg, han har et veldig godt sovehjerte. Jeg skrek for full hals, så det er faktisk helt utrolig at han ikke hørte det. Men ingen kunne gjøre så mye, jeg måtte bare la det «gli» over.

Heldigvis gikk smertene til slutt over. Og for Kvisvik er det langt fra bare de knallharde fysiske anstrengelsene som sitter i minnet fra innspillingen.

– Samholdet i denne gjengen er noe helt unikt. Vi møtes fortsatt på diverse tilstelninger, og skal gjøre ting sammen nå i sommer også. Det er faktisk helt utrolig. Det er veldig, veldig hyggelig, og jeg følte jeg klaffet med de aller fleste der inne, medgir den utslåtte deltageren, som reiste fra samboeren Christin (45) og sønnen Adam (15) for å delta i programmet.

– Hvordan var det å være borte fra dem?

– Det var deilig! Nei da, det var litt både og. Det er klart at man kjenner på savnet etter hvert, men så vi fikk jo ringe hjem hver tredje dag cirka. Heldigvis hadde jeg en fin familie i «Kompaniet» også.

Det er ikke ofte den profilerte eks-fotballspilleren har deltatt i reality. Men selv om det ga mersmak, tviler han på at han kommer til å delta i så mye mer fremover.

FIKK TESTET SEG: Deltagerne i «Kompani Lauritzen» fikk lørdag testet sin egen frykt, deriblant frykten for høyder. Foto: Matti Bernitz

– He he, nei, nå som jeg snart gå av med «pensjon», er det vel kanskje ikke jeg som kommer til å bli nedringt. Jeg vil nok holde en lav profil utover, og så får vi se om det dukker opp noe etter hvert. Men jeg kommer nok ikke til å bli noen reality-kjendis, det får de andre ta seg av. Men jeg traff virkelig blink med å delta i dette, sier han til VG.

