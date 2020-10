VOKSER TIL: Marcus (til venstre) og Martinus er klare med ny musikk. Foto: Mattis Sandblad

Marcus & Martinus (18): Takket nei til Bieber-manager

Kjemien stemte ikke hundre prosent i møter med Justin Bieber og Ariana Grandes mentor, Scooter Braun, forteller Marcus & Martinus.

Tvillingene avholdt på sensommeren i 2018 en showcase på Soho House i Los Angeles, der flere amerikanske plateselskap og management var inviterte – også Scooter Brauns SB Projects.

På dette tidspunktet var guttene på jakt etter nye samarbeidspartnere, og showcasen førte til flere møter med Scooter Braun og hans folk, forteller den norske duoen.

– Ja, vi hadde noen møter med dem, men det er ikke alltid slik at verdens største er verdens beste – for oss. Vi må tenke nøye på hva slags samarbeid vi hopper inn i, sier single-aktuelle Marcus og Martinus til VG.

– For oss er våre verdier noe vi ikke er villig til å forandre på, det er viktigere enn alle penger i verden. Så vi bestemte oss for å jobbe med andre og holde fokus på hva som er best for oss, forteller de.

Valget som samarbeidspartnere falt på Universal Music og Paradigme, der gutta jobber med det samme teamet som har Shawn Mendes i stallen. I Paradigme fant de en sammenfallende interesse for det Marcus & Martinus kaller en grønn visjon for sine kommende turneer.

SAMARBEIDER: Scooter Braun (t.v.) og Justin Bieber. Foto: Yui Mok / PA Archive

- Vi har som unge forbilder et ansvar for fremtiden vi skal leve i. Derfor vil vi gjerne ha en grønnere profil fremover, og sammen med Paradigme har vi utviklet en grønn rider (liste over artistens ønsker før en konsert - som mat og drikke og krav til konsertstedet, red.anm.) der all plastemballasje skal være byttet ut med miljøvennlige og resirkulerbare materialer, forteller de.

Det første kapittelet i denne delen av Marcus & Martinus-eventyret heter «Love You Less».

– Det er over ett år siden sist, og det er altfor lenge for oss. Det er godt å være igang igjen, selv om vi hadde planlagt flere låtslipp og stor Europaturné i høst. På grunn av coronapandemien ble det i stedet å gå i studio igjen i sommer, men sånn er det jo for alle - vi vet hvordan andre artister har det akkurat nå, sier Marcus og Martinus til VG.

Tvillingene, som fylte 18 tidligere i år, er enig i at «Love You Less» blir en voksendebut.

– Ja, det blir litt som å begynne på scratch igjen når man går fra å være tenåringsstjerner til voksenartister. Vi håper jo at fansen vår blir med videre, og at vi kan ta med oss flere også. Men en slik overgang er vel noe av det tøffeste man kan gjøre i musikkbransjen. Vi er uansett klar for å kjøre på og være oss selv, sier de.

– Hva tenker dere om å gå inn i business-delen av Marcus & Martinus nå som dere har fylt 18 år?

- Jo eldre vi blir, desto mer er vi med på hva som skjer i selskapene våre. Men vårt fokus er å være artister mer enn å drive bedriften. Men vi har alltid vært med i beslutningsprosessen rundt det vi gjør, så det er ikke helt nytt for oss. Men vi kommer litt mer inn i business-delen av det nå.

Marcus og Martinus er aktive i sine møter med fansen på sosiale medier, ikke minst nå i coronatiden. Ved siden av sine 4, 4 millioner TikTok-følgere, har de også 1, 4 millioner følgere på Instagram. Disse plattformene bruker de bevisst ved å kjøre miljøvennlige konkurranser slik at fansen påvirkes positivt.

– Både til å gjøre gode ting for kloden, men også for å være greie med hverandre. Mobbing er også forurensning! Vi har fått veldig god respons på dette, og fansen vår er jo fremtiden, sier Marcus og Martinus som også har gjort produksjonen av merchandise mer kortreist, fra Kina til Tyrkia.

Etter to utsolgte Europa-turneer og turné med Jason Derulo i 2018, ble 2019 et roligere konsertår, men bare for å forberede gutta på et nytt kapittel. Nå håper de at kan gjenoppta turneringen i løpet av 2021.

Da er det godt å ha hverandre å lene seg på når hardkjøret setter inn.

– Å reise sammen med Martinus og oppleve alt det vi gjør sammen, er veldig fint. Da har jeg alltid bestevennen min der. Det er masse voksne rundt oss hele tiden, så jeg er veldig glad for at vi er to på tur, sier Marcus.

Martinus nikker enig:

– Marcus er min lykkeamulett! Det jeg mener, er at det er så trygt og fint å være sammen med broren min. Når vi står på scenen foran 70.000 mennesker er det en veldig god følelse å vite at vi forstår hverandre hundre prosent bare ved å se på hverandre.

