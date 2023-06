I TRØBBEL: Till Lindemann og Rammstein har foreløpig avvist alle anklager fra kvinner som har stått frem med sine historier om narkotikabruk og seksuell trakassering før, under og etter bandets konserter. Saken er likevel under etterforskning.

Rammstein-skandalen: Dette vet vi

Anklagene mot Rammstein-vokalist Till Lindemann (60) om seksuell trakassering er under etterforskning. Samtidig skal Rammsteins advokater ha sendt brev med varsel om søksmål til kvinner som hevder å ha opplevd ubehag i møte med Lindemann.

Kortversjonen Rammstein-vokalist Till Lindemann etterforskes for anklager om seksuell trakassering.

Rammsteins advokater sender «cease and desist»-brev til kvinner som har opplevd ubehag.

Påtalemyndigheten i Berlin har igangsatt forundersøkelse etter beskyldningene.

Forlaget Kiepenheuer & Witsch har sagt opp avtalen med Lindemann.

Universal Music setter promotering av Rammstein på pause, og Rammstein-parfymer fjernes fra apotekkjeden Rossmanns nettbutikk.

En nøkkelkvinne i Rammsteins entourage, russiske Alena Makeeva, skal være sparket fra turneen.

Saken får oppmerksomhet i høyeste politiske kretser, og familieminister Lisa Paus krever økt sikkerhet for kvinner og avskaffelse av «rad 0» på Rammsteins konserter. Vis mer

Det omtalte brevet skal være et såkalt «cease and desist»-krav, altså et varsel om mulig søksmål dersom mottager ikke stanser en ulovlig virksomhet innen en viss tidsfrist.

Det skal være et slikt brev som nordirske Shelby Lynne mottok den 28. mai. Det var Lynnes erfaringer med Till Lindemann under Rammstein-konserten i Vilnius seks dager tidligere som var startskuddet til hele skandalen.

Brevet til Lynne er sendt fra advokatfirmaet Lichte, som beviselig har bistått Rammstein i tidligere saker, blant annet i søksmålet mot billettleverandøren Viagogo i fjor høst.

Brevet skal være sendt til flere fans enn Shelby Lynne, også i Norge. VG har vært i kontakt med norske Tone Elisabeth Irgens som var på konserten i Vilnius og som sist uke uttalte til NRK at hun la merke til en rekke «veldig pene» jenter ble geleidet inn bak scenen.

Irgens har imidlertid ikke mottatt brev fra advokatfirmaet Lichte, opplyser hun til VG.

Les også Rammstein-skandalen: – En «åpen» hemmelighet Vokalist Till Lindemann i hardt vær etter sexpåstander

I kjølvannet av konserten i Vilnius har Till Lindemann også hyret inn advokatene Simon Bergman og Christian Schertz som for to uker siden varslet søksmål mot alle som har kommet med beskyldninger mot deres klient i sosiale medier etter konserten i Vilnius.

I sin uttalelse, kun gjengitt på firmaets Twitterkonto, skriver advokatfirmaet rett ut at de akter å gå til rettslige skritt mot enhver som har kommet med påstander som både advokatene og Lindemann selv hardnakket benekter.

Sist uke opplyste også påtalemyndigheten i Berlin at «innledende etterforskning» var igangsatt etter beskyldningene om seksuelt krenkende atferd og distribusjon av narkotika som flere kvinner har kommet med etter at Shelby Lynn sto frem med sin historie.

Info HAR DU TIPS I SAKEN? VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790564640 Vis mer

Ståheien har allerede ytterligere konsekvenser for Till Lindemann:

* Forlaget Kiepenheuer & Witsch har sagt opp avtalen med Lindemann etter at de ble gjort oppmerksom på en pornovideo der en bok av Lindemann, utgitt på forlaget i 2013, spiller en sentral rolle.

Lindemann har ved flere anledninger lagd musikkvideoer, både med Rammstein og til sitt soloprosjekt, med pornografisk innhold der han selv angivelig har hovedrollen.

* Rammsteins plateselskap, Universal Music, har dessuten stanset all markedsføring av bandet inntil videre.

* Apotekkjeden Rossmann har fjernet Rammstein-parfymene Kokain og Pussy fra sin nettbutikk, ifølge Berliner Zeitung.

Samtidig verserer det nå opplysninger om at en nøkkelkvinne i Rammsteins entourage, russiske Alena Makeeva, nå skal være sparket fra turneen. Dette er opplysninger som blant annet Die Welt har publisert.

Makeeva kaller seg «casting director» på Instagram og skal være helt sentral i utvelgelsen av kvinner på den såkalte rad 0 der hun håndplukker kvinnelige fans for møter med Till Lindemann både før og etter Rammstein-konsertene.

Siden den omtalte konserten i Vilnius har Makeeva vært svært aktiv i sosiale medier under emneknaggene #justiceforrammstein og #istandwithrammstein for å samle støtte til Lindemann gjennom å oppfordre til å dele sine positive opplevelser med Rammstein-vokalisten.

Disse innleggene har skapt en motvekt til kvinnene som de siste ukene har gått ut med historier om seksuell trakassering og dopede drinker, samt alle som har demonstrert til støtte for disse under Rammsteins konserter i hjemlandet Tyskland.

Det er foreløpig ukjent når etterforskningen i saken får sin konklusjon, men skandalen har for lengst vakt oppsikt i de høyeste politiske kretser. Familieminister Lisa Paus gikk blant annet ut i forkant av de fire konsertene i München og krevde økt sikkerhet for kvinnene, samt avskaffelse av den såkalte rad 0 på Rammsteins konserter.

Den norske fanklubben til Rammstein skriver på sin Facebook-side at de «har tiltro til at Rammstein tar situasjonen seriøst, og vi avventer resultatet av deres undersøkelser og ytterlige tiltak».