FAR OG DE TRE UNGENE: F. v. prinsesse Charlotte (8), Prins William (40), prins Louis (5) og prins George (9).

Prinsen William og barna med melding til fedre

Prinsen av Wales gratulerer med farsdagen.

Prins William av Wales tar til sosiale medier for å hedre fedrene.

– Gratulerer med farsdagen, skriver han til sine 15 millioner følgere på Instagram.

Etter alt å dømme tilbringer han dagen sammen med sine tre barn: prins George (9) prinsesse Charlotte (8) og Prins Louis (5).

I Storbritannia markeres farsdagen i dag 18. juni, mens i Norge markeres den 12. november.

Minstemann i søskenflokken, prins Louis, er kjent for å være en skøyer og en linselus – blant annet under kroningen av kong Charles.

Søndag stakk han nok en gang av med showet under militærparaden Trooping the Colour. Trooping the Colour. Militær seremoni i regi av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner

Forrige uke deltok prins William under en øvelse til dagens militærparade – der ikke alt gikk helt som planlagt, da tre soldater segnet om i varmen.