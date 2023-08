FORLOT FILMEN: Logan Paul (til v.) synes det var mye snakking i «Oppenheimer», filmen hvor Cillian Murphy spiller hovedrollen.

Logan Paul skuffet over «Oppenheimer»: − Jeg forlot salen

Filmen «Oppenheimer» har tatt både norske og internasjonale filmseere med storm. Youtuber Logan Paul (28) er imidlertid ikke særlig imponert.

– Jeg forlot salen under «Oppenheimer», sier Logan Paul i den nyeste episoden av podkasten hans «ImPaulsive».

Denne sommeren har «Oppenheimer», som er regissert av Christopher Nolan, trukket folk til kinosalene. Filmen handler om den amerikanske fysikeren J. Robert Oppenheimer, som regnes som atombombens far.

Paul, som har flere titalls millioner av følgere i sosiale medier, forklarer videre at den kritikerroste filmen inneholdt for lite action.

– Alle bare snakker. Det er bare en og en halv time, 90 minutter, med snakking og snakking, sier han og legger til:

– Ingenting skjedde.

NORGESBESØK: Logan Paul og Youtuber-kollega KSI besøkte Oslo i juli.

Han innrømmer også at han nesten forlot kinosalen under Nolans film «Interstellar» etter 18 minutter, fordi «den var så treg», men at den nå er blant hans topp tre favorittfilmer.

Paul har over 26 millioner følgere på Instagram, på YouTube over 23 millioner og på TikTok over 18 millioner følgere. Han driver også med boksing, og signerte i fjor signerte kontrakt med wrestling-giganten WWE.

«Oppenheimer» hadde verdenspremiere 21. juli. Filmen har så langt dratt inn enorme summer, og passerte nylig 700 millioner dollar, ifølge Variety.

VGs anmelder ga «Oppenheimer» en terningkast fire. Les hele anmeldelsen under:

«Barbie» og «Oppenheimer» innehar etter helgen nå de to øverste plassene på listen over de mest sette filmene i Norge i 2023.

I løpet av dagen vil de to filmene passere et samlet billettsalg på én million billetter, skriver bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding mandag.