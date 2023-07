LANG KARRIERE: Coco Lee poserer på den røde løperen i Taipei i Taiwan i 2016.

Sangeren Coco Lee er død – 48 år gammel

Sangeren ble født i Hongkong, og gjorde stor suksess i Asia.

Familien bekrefter at hun tok sitt eget liv, skriver nyhetsbyrået AP.

– Selv om Coco søkte profesjonell hjelp og gjorde sitt beste for å kjempe mot depresjonen, fikk dessverre demonene inni henne overtaket, skriver de to eldre søstrene Carol og Nancy Lee i en uttalelse.

Lee ble født i Hongkong, og hadde en lang og suksessfull karriere – særlig i Asia. Artisten bodde også mange år i USA, og gikk på skole i San Francisco.

Hun slapp sitt første album i 1994, da hun var 19 år gammel.

Ifølge AP var Lee den første kinesiske sangeren som slo gjennom på det amerikanske markedet. Det skjedde med den engelskspråklige låten «Do You Want My Love», som havnet på fjerdeplass på Billboards Hot Dance Breakouts-liste i 1999.

– Coco er også kjent for å ha jobbet hardt for å åpne opp en ny verden for kinesiske sangere på den internasjonale musikkscenen. Hun gjorde alt hun kunne for å skinne for det kinesiske, sier søstrene i uttalelsen og legger til:

– Vi er stolte av henne.

Lee ga også stemmen til Mulan på den mandarin-språklige versjonen av Disney-suksessen i 1998. Hun sang også låten «Reflection», som på den engelskspråklige versjonen synges av Christina Aguilera.

Lee giftet seg med den kanadiske forretningsmannen Bruce Rockowitz i 2011, og hadde to bonusdøtre fra dette ekteskapet.