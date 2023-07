SNART TOBARNSPAPPA: Komiker Nicolay Ramm under Idrettsgallaen i januar.

Nicolay Ramm skal bli pappa igjen

NRK-profil Nicolay Ramm (34) venter enda en gutt.

Det avslører komikeren og sportsjournalisten selv i tirsdagens episode av podkasten «Er det noe liv?» med Nora Angeltveit.

– Ja, nå smeller det snart. Det er ikke mange dagene til det kommer. Det kan skje når som helst egentlig. Vi er i fødselsvinduet, sier han i podkasten.

– Plutselig må jeg løpe herfra, legger han til.

Nettavisen meldte om saken først.

Ramm har allerede en sønn på to og ett halvt år sammen med Josephine Leine Granlie.

Paret har vært sammen i litt over fire år og viste seg første gang sammen i offisiell sammenheng på Gullruten i Bergen i 2019. Da betrodde de to til TV 2 at de ble et par etter å ha møttes på et julebord.

