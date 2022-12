Brad William Henke (56). Her i Utah i 2006.

«Orange Is the New Black»-skuespiller Brad William Henke er død

Skuespiller og tidligere amerikansk fotballspiller Brad William Henke (56) er død.

Dette skriver ETonline.com.

Dødsfallet er bekreftet fra hans talsperson overfor Variety. Dødsårsaken er ikke kjent.

Henke var mest kjent for rollen han spilte som fangevokteren Desi Picatella i TV-serien «Orange Is the New Black». Han og medskuespillerne ble nominert til SAG-prisen, Screen Actors Guild Awards i 2017.

Han har også spilt i flere andre TV-serier, blant annet «Dexter».

Før han begynte som skuespiller spilte han amerikansk collegefotball for University of Arizona.

Han var også god nok til å bli hentet til NFL. Først av New York Giants, men han fikk ingen kamper for dem grunnet skade. Siden ble han hentet av Denver Broncos og han spilte Super Bowl-finalen, amerikanernes desidert største sportsevenement, i 1990 for dette laget.

Han la fotballkarrieren på hyllen i 1994 på grunn av skader, og fortsatte som skuespiller.