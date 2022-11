Førstedamen i Ukrania, Olena Zelenska, og dronning Camilla i Buckingham Palace.

Ukrainas førstedame ut mot Russland: − Vi vil ikke overgi oss

Under en internasjonal konferanse mot vold mot kvinner møttes Olena Zelenska (44) og dronning Camilla (75).

I en tale i det britiske underhuset sammenlignet Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, Russlands bombardering i Ukrainske byer med Nazi-Tysklands bombing av Storbritannia under andre verdenskrig, skriver BBC.

– Dere overga dere ikke, og vi vil ikke overgi oss, sa hun, ifølge BBC.

FN konkluderte i september med at det har blitt begått krigsforbrytelser i Ukraina.

Dronning Camilla og Zelenska møttes tirsdag i forbindelse med en internasjonal samling i Storbritannia.

Samlingen inngår i FNs «16 Days of Activism»-kampanje, som startet fredag, og som varer til 10. desember.

Kampanjen jobber for at enkeltpersoner og organisasjoner verden over skal samarbeide for å organisere strategier i arbeidet mot vold mot kvinner, skriver People.

KONGELIG TRIO: F.v.: Jordans dronning Rania, dronning Camilla og kronprinsesse Mary i Clarence House.

Allerede mandag møtte den ferske dronningen to andre kongelige kvinner i Clarence House – danske kronprinsesse Mary og dronning Raina fra Jordan. Det skjedde i forkant av dronning Camillas mottagelse på Buckingham Palace tirsdag.

Blant de 300 gjestene som deltok på mottagelsen var Sophie, grevinnen av Wessex, innenriksminister Suella Braverman og tidligere Spice Girl Melanie Brown, kjent som «Mel B», som ønsket dronningens initiativ velkommen og sa at det var «modig av henne å skape bevissthet rundt noe som fortsatt er noe tabu», skriver BBC.

Storbritannias ferske dronning er sterkt engasjert i arbeidet med å støtte og hjelpe voldtektsofre og ofre for annen vold og misbruk.

SAMLING MOT VOLD MOT KVINNER: F.v: Sophie, grevinnen av Wessex, dronning Mathilde av Belgia, dronning Camilla, dronning Raina av Jordan, danske kronprinsesse Mary, førstedamen i Sierra Leone Fatima Maada Bio og Ukrainas førstedame Olena Zelenska i Buckingham Palace.

I den forbindelse var altså Zelenska også invitert.

Hun advarte om den seksuelle volden mot kvinner som hadde funnet sted i Ukraina siden den russiske invasjonen.

FNs spesialrepresentant mot seksuelle vold i konflikt, Pramilla Patten, sa etter et besøk i Ukraina i juni at stadig flere ukrainere sier de har blitt utsatt for seksuell vold i krigen.

De fleste av dem var jenter og kvinner, men det er også meldt om overgrep mot gutter og menn.