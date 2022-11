KONGELIG TRIO: F.v.: Jordans dronning Rania, dronning Camilla og kronprinsesse Mary i Clarence House.

Kronprinsesse Mary på dronningmøte i London

Danske kronprinsesse Mary (50) og dronning Rania (52) fra Jordan var invitert til dronning Camilla (75) mandag.

Møtet mellom de tre kongelige kvinnene fant sted i Clarence House og skjedde i forkant av dronning Camillas mottagelse på Buckingham Palace tirsdag.

Kronprinsesse Mary ble opprinnelig også invitert til dronning Elizabeths begravelse i London i september, men det viste seg å være en glipp, som britiske UD etterpå gikk ut og beklaget.

Men nå er den danske kronprinsessen på plass i England, og det i veldedig sammenheng.

Samlingen inngår nemlig i FNs «16 Days of Activism»-kampanje, som startet fredag, og som varer til 10. desember.

Sammen for kvinner

Kampanjen jobber for at enkeltpersoner og organisasjoner verden over skal samarbeide for å organisere strategier i arbeidet mot vold mot kvinner, skriver People.

Storbritannias ferske dronning er sterkt engasjert i arbeidet med å støtte og hjelpe voldtektsofre og ofre for annen vold og misbruk.

Nettopp dette var tema da dronning Camilla deltok på sitt første offisielle solooppdrag som dronning 13. oktober, da hun besøkte en fødeklinikk i London.