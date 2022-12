KONSERT: Vågard Unstad under en konsert med A-laget på Koengen 2018 i Bergen.

Artistene hyller Vågard Unstad: − Ekte norsk raplegende

Lars Vaular, Sondre Lerche og Christine Dancke er noen av de som minnes avdøde Vågard Unstad i sosiale medier.

Lørdag ble det kjent at den norske rap-pioneren Vegard Unstad har gått bort.

Unstad ble 36 år gammel.

Familien bekreftet dødsfallet overfor VG gjennom hans manager Leo Ajkic.

– Et av de beste menneskene jeg har møtt. Ekte venn for så mange. Har betydd utrolig mye for mange folk her, skrev Leo Ajkc i en tekstmelding til VG.

– En av de smarteste og beste rapperne i Norge.

Vågard Unstad var en av grunnleggerne av den bergenske rapgruppen A-laget.

Nå minnes han på sosiale medier.

Artisten Lars Vaular er en dem som hyller han.

«Dette var en knusende beskjed å få, det er vanskelig å fatte at dette ikke kan omgjøres. At du er borte. Realiteten synker stadig lengre inn med hvert minne som dukker opp i hodet mitt, bruddstykker fra tre forskjellige tiår», skriver han.

ARTIST: Rapper og låtskriver Lars Vaular på VG-lista i 2019.

«For hver melding eller kommentar jeg leser om deg blir jeg overveldet av at det ikke bare er meg og vennene våre du har inspirert, gledet og satt ditt preg på. Hele landets artister, kunstnere, fans, journalister, agenter, writere, dansere, selgere, kjøpere, Jørgen Hattemaker og Kong Salomo.»

Videre skriver Vaular:

«Det er så mange av oss. Men bare en av deg. En sjelden blanding. Prinsen av Sandviken. En ekte pioner, en ekte norsk raplegende. Hvil i fred.»

Under kommenterer flere av landets musikkprofiler.

Instagramkontoen til Karpe, Karpe_offisiell, kommenterer med et rødt hjerte.

Det gjør også dere manager Silje Larsen Borgan, artist Adrian Sellevoll og artist Sondre Lerche.

Lerche har også publisert en Twitter-melding:

«Vågard virket som en sånn lynende intelligent, provoserende og forenende fyr som alle ble begeistret for, og som jeg gledet meg til å se bli gammel og enda klokere og galere med årene», skriver Lerche.

Også Tommy Tee minnes Vågard på Twitter:

«Hvil i fred Kjære Vågard! En sann legende og hedersmann har forlatt oss så altfor altfor tidlig. En trist tid for norsk Hip-Hop».

Programleder, DJ og musikkprofil Christine Dancke kommenterer nyheten på Instastory:

«Vi har mista en av de viktigste viktige alt for tidlig. Han har satt spor i hvordan norsk musikk høres ut i dag + i menneskene som har holdt på i samme bisniss».

Artist Kjartan Lauritzen skriver på Twitter:

«Kvil i fred Vågard! så jævlig trist… for ein utrulig bra fyr, alltid ekstremt hyggelig og morsom… Legende legende legende», skriver han.

