ANKER: Antirasistisk Senter har klaget inn henleggelsen av anmeldelsen til Sumaya Jirde Ali mot Atle Antonsen

Henla anmeldelse mot Atle Antonsen – nå er den klaget inn

Sumaya Jirde Alis anmeldelse av komiker Atle Antonsen ble henlagt. Nå har Antirasistisk Senter klaget.

Det skriver daglig leder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk Senter i en pressemelding.

Sumaya Jirde Ali (24) anmeldte komiker Atle Antonsen etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der. Saken ble senere henlagt.

Politiet ønsket å tiltale Antonsen for ytringen «er ikke du for mørkhudet til å være her», etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

Men dette var statsadvokaten uenig i.

I statsadvokatens henleggelse sto det at det bare er «kvalifisert krenkende» utsagn som straffes etter denne bestemmelsen.

Statsadvokat Ingelin Hauge viser så til rettspraksis fra Høyesterett og går gjennom bevisene i saken, før hun konkluderer med at ytringen ikke er «kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt».

Klagen: – Påtale bør tas ut

I klagen sendt inn av Antirasistisk Senter står det:

«Påtale bør tas ut mot Atle Antonsen i medhold av straffeloven §185 for utsagnet «du er for mørk/mørkhudet til å være her» rettet mot Sumaya Jirde Ali på Bar Boca i påhør av navngitte og ikke navngitte personer, i et antall av minimum seks. Utsagnet er forhånende på grunnlag av hudfarge.»

«Det bemerkes at straffeloven §185 er ment å beskytte samfunnet, og ikke først og fremst enkeltindividet, og må tolkes ut fra dette.»

De skriver videre at det er enighet om at utsagnet er sagt to ganger. Antirasistisk Senter mener at utsagnet ut fra rettspraksis er ‘kvalifisert krenkende’ og en «nedvurdering av menneskeverd» i en «alminnelig oppfatning» i konteksten det er fremsatt.

I henleggelsen til Statsadvokaten stod det:

«Uttalelsen må vurderes i kontekst til den umiddelbare situasjonen hvor den ble fremsatt, og partenes kjennskap til hverandres ståsted fra tidligere. Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke. Det samme gjelder situasjonen i etterkant.»

Antirasistisk Senter mener det ikke er relevant hvorvidt det var en krangel i forkant:

«Hvorvidt det har vært en krangel i forkant har ingen betydning for om utsagnet er en «nedvurdering av menneskeverd», eller ‘kvalifisert krenkende’, men kan ha betydning for straffeutmåling, der de uprovoserte hatytringene har blitt pådømt strengere.»

VG kommer tilbake med mer.